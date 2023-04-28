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https://sputnikarabic.ae/20230428/بوتين-روسيا-ليست-في-عزلة-وستواصل-بناء-علاقات-مع-الذين-يقدرون-سمعتهم-ويريدون-التعاون-1076428989.html
بوتين: روسيا ليست في عزلة وستواصل بناء علاقات مع الذين يقدرون سمعتهم ويريدون التعاون
بوتين: روسيا ليست في عزلة وستواصل بناء علاقات مع الذين يقدرون سمعتهم ويريدون التعاون
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ليست في عزلة وستواصل بناء علاقات مع الذين يقدرون سمعتهم ويريدون التعاون. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T15:27+0000
2023-04-28T15:27+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
واشنطن
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وقال بوتين، متحدثا أمام مجلس المشرعين الروس، اليوم الجمعة: "لن ندخل في عزلة ذاتية، بل على العكس، سنعمل على توسيع علاقات الشراكة الواقعية والمتساوية والمتبادلة المنفعة حصريًا مع الدول الصديقة في أوراسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".كما أكد بوتين أن النخب السياسية في الغرب والولايات المتحدة تحاول إفساد العلاقات مع روسيا، في حين لا يرغب الأشخاص والشركات لديهم بذلك.وأضاف بوتين: "نحن مستعدون للعمل مع هؤلاء الشركاء الأجانب، مع الشركات والمؤسسات العالمية التي تقدر سمعتها التجارية وتريد التعاون مع روسيا".وأشار بوتين إلى أنه يجب على السلطات الروسية أن تعمل كفريق واحد متماسك في ظروف ما وصفه بالعدوان الاقتصادي للدول الغربية:
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روسيا, فلاديمير بوتين, واشنطن
روسيا, فلاديمير بوتين, واشنطن

بوتين: روسيا ليست في عزلة وستواصل بناء علاقات مع الذين يقدرون سمعتهم ويريدون التعاون

15:27 GMT 28.04.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ليست في عزلة وستواصل بناء علاقات مع الذين يقدرون سمعتهم ويريدون التعاون.
وقال بوتين، متحدثا أمام مجلس المشرعين الروس، اليوم الجمعة: "لن ندخل في عزلة ذاتية، بل على العكس، سنعمل على توسيع علاقات الشراكة الواقعية والمتساوية والمتبادلة المنفعة حصريًا مع الدول الصديقة في أوراسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".
كما أكد بوتين أن النخب السياسية في الغرب والولايات المتحدة تحاول إفساد العلاقات مع روسيا، في حين لا يرغب الأشخاص والشركات لديهم بذلك.

النخب تتصرف بشكل مختلف، لكننا نعلم أن النخب في هذه الدول لا تنتهج دائما سياسة موجهة لمصالح شعوبها، بل ستعود لتطاردهم.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف بوتين: "نحن مستعدون للعمل مع هؤلاء الشركاء الأجانب، مع الشركات والمؤسسات العالمية التي تقدر سمعتها التجارية وتريد التعاون مع روسيا".
وأشار بوتين إلى أنه يجب على السلطات الروسية أن تعمل كفريق واحد متماسك في ظروف ما وصفه بالعدوان الاقتصادي للدول الغربية:

في ظل ظروف العدوان الاقتصادي للغرب، يتعين على البرلمان والحكومة وجميع السلطات الإقليمية والمحلية التصرف بوضوح وسرعة، والعمل كفريق واحد متماسك ومنسق بشكل جيد.

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