https://sputnikarabic.ae/20230428/تحذير-من-وزارة-الداخلية-الكويتية-بخصوص-الرسائل-غير-الآمنة-على-مواقع-التواصل-1076402997.html
تحذير من وزارة الداخلية الكويتية بخصوص "الرسائل غير الآمنة على مواقع التواصل"
تحذير من وزارة الداخلية الكويتية بخصوص "الرسائل غير الآمنة على مواقع التواصل"
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية تحذيرا مما وصفته بـ "الرسائل المشبوهة وغير الآمنة على مواقع التواصل الاجتماعي". 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T08:24+0000
2023-04-28T08:24+0000
2023-04-28T08:24+0000
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ووفق تصريحات نقلتها "القبس" فقد حذّر المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، اللواء توحيد الكندري، جميع المواطنين الكويتيين والمقيمين من "التعامل مع التصيّد الاحتيالي والروابط المرسلة من الغرباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي رسائل مشبوهة وغير آمنة"، مؤكدا أن تلك الرسائل تستهدف "اختراق المعلومات الشخصية".تحذيرات المسؤول الأمني الكويتي جاءت خلال فعاليات حملة شركة نفط الكويت، والتي تقيمها بالتعاون مع وزارة الداخلية، بعنوان "معا لفضاء إلكتروني أكثر أمانا لأبنائنا".وعن الحملة ومستهدفاتها، قال الكندري: "الحملة تهدف إلى توعية أولياء الأمور بمخاطر الفضاء السيبراني وكيفية الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت وتطبيقاتها، لافتا إلى أن "المجرمين الإلكترونيين يروجون للألعاب وتطبيقات ومواقع ضارة يمكن من خلالها الوصول إلى الضحية عن طريق دخولهم على أجهزة الحاسب الآلي وسرقة المعلومات الشخصية".كما ناشد الجميع ضرورة "تغطية كاميرا الحاسب الآلي عند الانتهاء من اللعب والتقيد بالسن القانونية المسموح بها لفتح الحسابات على مواقع التواصل والألعاب الإلكترونية".يشار إلى ان تقارر إعلامية محلية كانت قد تحدثت عن أن الحكومة الكويتية على وشك إجراء تعديلات قانونية كبيرة تستهدف عمليات "الهاكرز" المتكررة على المواقع الحكومية.طالع أيضا: الولايات المتحدة تعمل على تطوير تكنولوجيا الأمن السيبراني في الكويت
https://sputnikarabic.ae/20230428/الكويت-تعديلات-قانونية-وشيكة-لمواجهة-قراصنة-البيانات-المالية-1076400562.html
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أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
تحذير من وزارة الداخلية الكويتية بخصوص "الرسائل غير الآمنة على مواقع التواصل"
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أصدرت وزارة الداخلية الكويتية تحذيرا مما وصفته بـ "الرسائل المشبوهة وغير الآمنة على مواقع التواصل الاجتماعي".
ووفق تصريحات
نقلتها "القبس" فقد حذّر المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، اللواء توحيد الكندري، جميع المواطنين الكويتيين والمقيمين من "التعامل مع التصيّد الاحتيالي والروابط المرسلة من الغرباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي رسائل مشبوهة وغير آمنة"، مؤكدا أن تلك الرسائل تستهدف "اختراق المعلومات الشخصية".
تحذيرات المسؤول الأمني الكويتي جاءت خلال فعاليات حملة شركة
نفط الكويت، والتي تقيمها بالتعاون مع وزارة الداخلية، بعنوان "معا لفضاء إلكتروني أكثر أمانا لأبنائنا".
وعن الحملة ومستهدفاتها، قال الكندري: "الحملة تهدف إلى توعية أولياء الأمور بمخاطر الفضاء السيبراني وكيفية الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت وتطبيقاتها، لافتا إلى أن "المجرمين الإلكترونيين يروجون للألعاب وتطبيقات ومواقع ضارة يمكن من خلالها الوصول إلى الضحية عن طريق دخولهم على أجهزة الحاسب الآلي وسرقة المعلومات الشخصية".
وشدد المسؤول الكويتي على "ضرورة تحميل برامج مكافحة الفيروسات الأصلية لعدم اختراق المعلومات الشخصية".
كما ناشد الجميع ضرورة "تغطية كاميرا الحاسب الآلي عند الانتهاء من اللعب والتقيد بالسن القانونية المسموح بها لفتح الحسابات على مواقع التواصل والألعاب الإلكترونية".
يشار إلى ان تقارر إعلامية محلية كانت قد تحدثت عن أن الحكومة الكويتية على وشك إجراء تعديلات قانونية كبيرة تستهدف عمليات "الهاكرز" المتكررة على المواقع الحكومية.