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https://sputnikarabic.ae/20230428/ترامب-الولايات-المتحدة-تتجه-نحو-كساد-كبير-ثان-كما-حدث-في-عشرينيات-القرن-الماضي-1076396728.html
ترامب: الولايات المتحدة تتجه نحو كساد كبير ثان كما حدث في عشرينيات القرن الماضي
ترامب: الولايات المتحدة تتجه نحو كساد كبير ثان كما حدث في عشرينيات القرن الماضي
صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو كساد كبير ثان. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T00:01+0000
2023-04-28T00:22+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في تجمع لمؤيديه في نيو هامبشاير: "الولايات المتحدة تتجه نحو كساد كما كان في عشرينيات القرن الماضي".وشدد الرئيس الأمريكي السابق، على أن البلاد تعاني من مشاكل اقتصادية، وتضخم، والدولار يفقد قوته في العالم، وأنه بسبب سياسات الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن، فإن الولايات المتحدة في حالة تدهور.يشار إلى أن الكساد الكبير، وهو الانهيار الكبير أو الكساد العظيم، من أشد الأزمات الاقتصادية العالمية التي بدأت في عام 1929 مع انهيار سوق الأسهم في الولايات المتحدة واستمرت حتى أواخر الثلاثينيات.
https://sputnikarabic.ae/20230420/ترامب-يتهم-السلطات-الأمريكية-بإثارة-الصراع-في-أوكرانيا-1076137685.html
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ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: الولايات المتحدة تتجه نحو كساد كبير ثان كما حدث في عشرينيات القرن الماضي

00:01 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 00:22 GMT 28.04.2023)
© AFP 2023 / Chandan Khannaالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© AFP 2023 / Chandan Khanna
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صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو كساد كبير ثان.
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في تجمع لمؤيديه في نيو هامبشاير: "الولايات المتحدة تتجه نحو كساد كما كان في عشرينيات القرن الماضي".
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية 2024 اليوم الأحد 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2023
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وشدد الرئيس الأمريكي السابق، على أن البلاد تعاني من مشاكل اقتصادية، وتضخم، والدولار يفقد قوته في العالم، وأنه بسبب سياسات الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن، فإن الولايات المتحدة في حالة تدهور.
يشار إلى أن الكساد الكبير، وهو الانهيار الكبير أو الكساد العظيم، من أشد الأزمات الاقتصادية العالمية التي بدأت في عام 1929 مع انهيار سوق الأسهم في الولايات المتحدة واستمرت حتى أواخر الثلاثينيات.
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