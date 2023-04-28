https://sputnikarabic.ae/20230428/ترامب-الولايات-المتحدة-تتجه-نحو-كساد-كبير-ثان-كما-حدث-في-عشرينيات-القرن-الماضي-1076396728.html
ترامب: الولايات المتحدة تتجه نحو كساد كبير ثان كما حدث في عشرينيات القرن الماضي
ترامب: الولايات المتحدة تتجه نحو كساد كبير ثان كما حدث في عشرينيات القرن الماضي
صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو كساد كبير ثان. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T00:01+0000
2023-04-28T00:01+0000
2023-04-28T00:22+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في تجمع لمؤيديه في نيو هامبشاير: "الولايات المتحدة تتجه نحو كساد كما كان في عشرينيات القرن الماضي".وشدد الرئيس الأمريكي السابق، على أن البلاد تعاني من مشاكل اقتصادية، وتضخم، والدولار يفقد قوته في العالم، وأنه بسبب سياسات الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن، فإن الولايات المتحدة في حالة تدهور.يشار إلى أن الكساد الكبير، وهو الانهيار الكبير أو الكساد العظيم، من أشد الأزمات الاقتصادية العالمية التي بدأت في عام 1929 مع انهيار سوق الأسهم في الولايات المتحدة واستمرت حتى أواخر الثلاثينيات.
https://sputnikarabic.ae/20230420/ترامب-يتهم-السلطات-الأمريكية-بإثارة-الصراع-في-أوكرانيا-1076137685.html
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سبوتنيك عربي
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ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: الولايات المتحدة تتجه نحو كساد كبير ثان كما حدث في عشرينيات القرن الماضي
00:01 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 00:22 GMT 28.04.2023) تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو كساد كبير ثان.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال ترامب في تجمع لمؤيديه في نيو هامبشاير: "الولايات المتحدة تتجه نحو كساد كما كان في عشرينيات القرن الماضي".
وشدد الرئيس الأمريكي السابق، على أن البلاد تعاني من مشاكل اقتصادية، وتضخم، والدولار يفقد قوته في العالم، وأنه بسبب سياسات الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن، فإن الولايات المتحدة في حالة تدهور.
يشار إلى أن الكساد الكبير
، وهو الانهيار الكبير أو الكساد العظيم، من أشد الأزمات الاقتصادية العالمية التي بدأت في عام 1929 مع انهيار سوق الأسهم في الولايات المتحدة واستمرت حتى أواخر الثلاثينيات.