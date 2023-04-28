https://sputnikarabic.ae/20230428/جنوب-السودان-نجد-صعوبة-في-التواصل-مع-قائد-الدعم-السريع-منذ-6-أيام-1076406477.html

جنوب السودان: نجد صعوبة في التواصل مع قائد الدعم السريع منذ 6 أيام

جنوب السودان: نجد صعوبة في التواصل مع قائد الدعم السريع منذ 6 أيام

قال وزير خارجية جنوب السودان دينق داو دينق، إن حكومته تجد صعوبة في الوصول إلى قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حميدتي" هاتفيا منذ 6 أيام. 28.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-28T09:39+0000

2023-04-28T09:39+0000

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وأضاف دينق داو في مقابلة مع "العربية"، أنهم يتواصلون مع حميدتي عبر الإيميل والواتساب فقط.وأوضح الوزير أن حكومة جنوب السودان تتفهم مثل هكذا أمور في ظروف الحرب.وأشار إلى أن جهود جوبا لا تزال جارية من أجل إقناع الطرفين بوقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات.كما أكد أن حكومة بلاده لم تتسلم موافقة رسمية من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بخصوص مبادرة "الإيقاد" سوى بيان الجيش الذي تناقلته وسائل الإعلام بشأن الموافقة المبدئية للمبادرة.يذكر أن مبادرة المنظمة الإقليمية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا "إيقاد"، تتضمن دعوة إلى الطرفين المتحاربين من أجل إرسال ممثلين عنهما إلى جوبا عاصمة جنوب السودان المجاورة لإجراء محادثات بينهما.

https://sputnikarabic.ae/20230427/إعلام-إيقاد-تطلب-من-طرفي-الصراع-في-السودان-إرسال-مندوبيهم-إلى-جوبا-لبدء-المفاوضات-1076361997.html

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار, العالم العربي