https://sputnikarabic.ae/20230427/إعلام-إيقاد-تطلب-من-طرفي-الصراع-في-السودان-إرسال-مندوبيهم-إلى-جوبا-لبدء-المفاوضات-1076361997.html
إعلام: "إيقاد" تطلب من طرفي الصراع في السودان إرسال مندوبيهم إلى جوبا لبدء المفاوضات
إعلام: "إيقاد" تطلب من طرفي الصراع في السودان إرسال مندوبيهم إلى جوبا لبدء المفاوضات
أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، أن "المنظمة الإقليمية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا "إيقاد"، طلبت من طرفي الصراع في السودان، إرسال مندوبيهم إلى جوبا... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T10:10+0000
2023-04-27T10:10+0000
2023-04-27T10:10+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/10/1075971816_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_2821989b67358f2f9a37ccea3d1249a7.jpg
ونقل موقع "سودان تربيون" المهتم بالشأن السوداني، عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة"، قوله إن "إيقاد طلبت من الطرفين إرسال مندوبيهم إلى جوبا يوم الجمعة، وسط ترجيحات بأن يكون الفريق شمس الدين كباشي ممثلا للجيش السوداني".وبحسب المصادر، فإن "إيقاد" طرحت مبادرتها، التي تتضمن بندين فقط، بعد تعثر وصول وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى الخرطوم خلال الأيام الأولى لاندلاع الاشتباكات.وكان الجيش السوداني أعلن، أمس الأربعاء، أن قائده رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أبدى موافقة مبدئية على مبادرة لمنظمة الإيقاد (الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا) لحل الأزمة الراهنة في البلاد.وقال الجيش: "تسلم القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مبادرة منظمة الإيقاد التي تمخضت عن الاجتماع الإسفيري الذي انعقد في وقت سابق بين رؤساء دول المنظمة، وتقرر فيه تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مقترحات حلول للأزمة الحالية".وأوضح أن مقترحات المبادرة تتلخص في "تمديد الهدنة الحالية 72 ساعة إضافية، وإيفاد ممثل واحد من القوات المسلحة والميليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع) إلى جوبا (عاصمة جنوب السودان)، بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة".وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ13، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230426/الرجل-الأخطر-هرب-من-هو-أحمد-هارون-المتهم-بالإبادة-الجماعية-في-السودان-وعلاقته-بحميدتي-1076301166.html
https://sputnikarabic.ae/20230427/السعودية-تعلن-إجلاء-2544-شخصا-ينتمون-إلى-74-دولة-من-السودان-1076355146.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/10/1075971816_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a0541632eb8b57efd1065da2db57d049.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إعلام: "إيقاد" تطلب من طرفي الصراع في السودان إرسال مندوبيهم إلى جوبا لبدء المفاوضات
تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، أن "المنظمة الإقليمية المعنية بالتنمية في شرق أفريقيا "إيقاد"، طلبت من طرفي الصراع في السودان، إرسال مندوبيهم إلى جوبا يوم الجمعة المقبل، لبدء مفاوضات حل الأزمة".
ونقل موقع
"سودان تربيون" المهتم بالشأن السوداني، عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة"، قوله إن "إيقاد طلبت من الطرفين إرسال مندوبيهم إلى جوبا يوم الجمعة، وسط ترجيحات بأن يكون الفريق شمس الدين كباشي ممثلا للجيش السوداني".
وبحسب المصادر، فإن "إيقاد" طرحت مبادرتها، التي تتضمن بندين فقط، بعد تعثر وصول وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى الخرطوم خلال الأيام الأولى لاندلاع الاشتباكات.
وكان الجيش السوداني أعلن، أمس الأربعاء، أن قائده رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، أبدى موافقة مبدئية على مبادرة لمنظمة الإيقاد
(الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا) لحل الأزمة الراهنة في البلاد.
وقال الجيش: "تسلم القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مبادرة منظمة الإيقاد التي تمخضت عن الاجتماع الإسفيري الذي انعقد في وقت سابق بين رؤساء دول المنظمة
، وتقرر فيه تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مقترحات حلول للأزمة الحالية".
وأوضح أن مقترحات المبادرة تتلخص في "تمديد الهدنة الحالية 72 ساعة إضافية، وإيفاد ممثل واحد من القوات المسلحة والميليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع) إلى جوبا (عاصمة جنوب السودان)، بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة".
وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان
يومه الـ13، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع
بمقتل 512 شخصا وإصابة 4193 منذ بداية الاشتباكات، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.