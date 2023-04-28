https://sputnikarabic.ae/20230428/حركة-جيش-تحرير-السودان-تعلن-تحريك-قوات-للفصل-بين-الجيش-والدعم-السريع-1076414838.html
حركة جيش تحرير السودان تعلن تحريك قوات للفصل بين الجيش والدعم السريع
حركة جيش تحرير السودان تعلن تحريك قوات للفصل بين الجيش والدعم السريع
أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، تحريك قوة عسكرية مشتركة للفصل بين قوات الجيش والدعم السريع. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T11:22+0000
2023-04-28T11:22+0000
2023-04-28T11:22+0000
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وقال مناوي عبر حسابه على تويتر، الخميس، إنه قيادات الحركات المسلحة تواصلوا وقرروا تحريك قوة عسكرية مشتركة للفصل بين المتحاربين بالتعاون مع السلطات المحلية، وذلك منعا لتوسع دائرة الانفلات، وفق تعبيره.وأوضح أن القرار جاء على خلفية تصاعد المواجهات المسلحة في الخرطوم وامتدادها إلى عدد من المناطق، خاصة دارفور.فيما لم يحدد مناوي نطاق عمل القوة العسكرية المشتركة.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، مساء الخميس، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230425/قيادي-سوداني-صراع-الجنرالات-في-السودان-لن-ينتهي-إلا-بقضاء-أحدهما-على-الآخر-1076284061.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي, الأخبار
حركة جيش تحرير السودان تعلن تحريك قوات للفصل بين الجيش والدعم السريع
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أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، تحريك قوة عسكرية مشتركة للفصل بين قوات الجيش والدعم السريع.
وقال مناوي عبر حسابه على تويتر، الخميس، إنه قيادات الحركات المسلحة تواصلوا وقرروا تحريك قوة عسكرية مشتركة للفصل بين المتحاربين
بالتعاون مع السلطات المحلية، وذلك منعا لتوسع دائرة الانفلات، وفق تعبيره.
وأوضح أن القرار جاء على خلفية تصاعد المواجهات المسلحة في الخرطوم وامتدادها إلى عدد من المناطق، خاصة دارفور.
فيما لم يحدد مناوي نطاق عمل القوة العسكرية المشتركة.
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، مساء الخميس، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.
يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان
يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.