https://sputnikarabic.ae/20230425/أهم-4-أسئلة-فرضها-الصراع-الدائر-في-السودان-1076278760.html

أهم 4 أسئلة فرضها الصراع الدائر في السودان

أهم 4 أسئلة فرضها الصراع الدائر في السودان

يدخل الصراع الدائر في السودان يومه العاشر على التوالي، ويخلف مئات القتلى، وآلاف الجرحى، في ظل تسابق من دول العالم أجمع على إجلاء رعاياهم من البلد الأفريقي الذي... 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T16:33+0000

2023-04-25T16:33+0000

2023-04-25T16:33+0000

أخبار السودان اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار مصر الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101342/12/1013421222_0:0:4175:2348_1920x0_80_0_0_bbc05e6062ed79cff4e0b46d0fcf49f7.jpg

خبراء عسكريون وأمنيون يكادون يجمعون على أن هذا الصراع من الخطأ تصور نهاية قريبة له، فربما حسب بعضهم هو مقدمة لحرب أهلية طويلة الأمد، كما يشي تاريخ هذا البلد الذي مزقته الحروب على مدار تاريخه.أليكس دي وال، الخبير في شؤون السودان بجامعة تافتس، يكتب في مذكرة إلى زملائه الأسبوع الماضي، مؤكدا أن الصراع يجب أن يُنظر إليه على أنه "الجولة الأولى من حرب أهلية".وهنا ينبغي التوجه وبسرعة إلى الأسئلة الأهم في تلك الحرب، بحسبان أمدها سيطول، أو على الأقل ستتغير بعده خارطة هذا البلد الذي تتعلق به مصالح تكتلات ودول كبرى، ومنطقة تعج بالأحداث والمتغيرات المتلاحقة.وفيما يلي أبرز تلك الأسئلة التي يتوجب الإجابة عنها ومعرفتها، حتى يدرك القارئ طبيعة الأزمة ومآلاتها.الأول: ماذا يعني القتال بالنسبة لجيران السودان؟السودان هو ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة ويمتد على نهر النيل، وهي تشارك مياهها مع دولتين إقليميتين ثقيلتين مثل مصر وإثيوبيا، حيث تعتمد مصر على نهر النيل لدعم سكانها الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة، وتعمل إثيوبيا على بناء سد ضخم في المنبع أثار قلق القاهرة والخرطوم.وترتبط مصر بعلاقات وثيقة مع الجيش السوداني الذي تعتبره حليفا ضد إثيوبيا، حيث تواصلت القاهرة مع كلا الجانبين في السودان للضغط من أجل وقف إطلاق النار، لكن من غير المرجح أن تقف مكتوفة الأيدي إذا واجه الجيش الهزيمةجميع تلك الدول تقريبًا غارقة في صراعاتها الداخلية، حيث تعمل مجموعات متمردة مختلفة على طول الحدود المليئة بالثغرات.يقول آلان بوسويل من مجموعة الأزمات الدولية: "ما يحدث في السودان لن يبقى في السودان، يبدو أن تشاد وجنوب السودان معرضان على الفور لخطر التداعيات المحتملة، لكن كلما طال أمد القتال كلما زاد احتمال حدوث تدخل خارجي كبير".الثاني: ما السلطات الخارجية التي تهم السودان؟نظرت دول الخليج العربي إلى القرن الأفريقي في السنوات الأخيرة في سعيها لاستعراض قوتها في جميع أنحاء المنطقة.الإمارات العربية المتحدة، قوة عسكرية صاعدة وسعت وجودها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق أفريقيا، لها علاقات وثيقة مع قوات الدعم السريع، التي أرسلت آلاف المقاتلين لمساعدة الإمارات والسعودية في حربهما في اليمن.أيضا هناك الولايات المتحدة التي تحرص على أن يكون لها مكان في الوسدان، من خلال تسيير الأحداث وفقا لأجندتها.الثالث: ما الدور الذي تلعبه الدول الغربية؟أصبح السودان منبوذًا دوليًا عندما استضاف أسامة بن لادن ومسلحين آخرين في التسعينيات، وتعمق عزلها بسبب الصراع في منطقة دارفور الغربية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.ورفعت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب بعد أن وافقت الحكومة في الخرطوم على إقامة علاقات مع إسرائيل في عام 2020.لكن تم تعليق قروض ومساعدات بمليارات الدولارات بعد الانقلاب العسكري عام 2021، وهو ما يؤكد ان الدول الغربية تلعب في الداخل السوداني بطريقة تضمن سيطرتها وجودها داخل المعادلة في بلد غني بثرواته الطبيعية.هل يمكن للقوى الخارجية أن تفعل أي شيئ لوقف القتال؟يبدو أن المشاكل الاقتصادية في السودان تتيح فرصة للدول الغربية لاستخدام العقوبات الاقتصادية للضغط على الجانبين للتنحي.لكن في السودان، كما هو الحال في الدول الأفريقية الغنية بالموارد الأخرى، لطالما أثرت الجماعات المسلحة نفسها من خلال التجارة الغامضة في المعادن النادرة والموارد الطبيعية الأخرى.وفي المقابل فإن الجيش يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد، ويمكنه أيضًا الاعتماد على رجال الأعمال في الخرطوم وعلى طول ضفاف النيل الذين أصبحوا أغنياء خلال حكم البشير الطويل والذين ينظرون إلى قوات الدعم السريع على أنهم محاربون فظ من المناطق النائية.قال دي وال: "لن تكون السيطرة على الأموال السياسية أقل حسماً من ساحة المعركة، الجيش سيرغب في السيطرة على مناجم الذهب وطرق التهريب، وسترغب قوات الدعم السريع في قطع طرق النقل الرئيسية بما في ذلك الطريق من بورتسودان إلى الخرطوم ".وفي الوقت نفسه، فإن العدد الهائل من الوسطاء المحتملين - بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر ودول الخليج والاتحاد الأفريقي وكتلة شرق إفريقيا المكونة من ثماني دول والمعروفة باسم الإيجاد - يمكن أن تجعل أي جهود سلام أكثر تعقيدًا من الحرب نفسها.وقال دي وال "الوسطاء الخارجيون يخاطرون بالتحول إلى ازدحام مروري في غياب شرطي".طالع أيضا: ما انعكاسات النزاع في السودان على المنطقة وهل تلوح في الأفق أي بوادر للحل؟

https://sputnikarabic.ae/20230425/نقابة-أطباء-السودان-ارتفاع-عدد-ضحايا-الاشتباكات-إلى-291-قتيلا-و1699-مصابا-1076253451.html

https://sputnikarabic.ae/20230425/مفوضية-اللاجئين-نتوقع-وصول-اللاجئين-من-السودان-إلى-100-ألف-شخص-1076270320.html

https://sputnikarabic.ae/20230425/الصحة-العالمية-خطر-بيولوجي-كبير-في-السودان-بعد-سيطرة-المقاتلين-على-مختبر-يحتوي-عينات-للأمراض-1076266646.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار مصر الآن