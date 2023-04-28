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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230428/خطوة-واحدة-تفصل-الجيش-الروسي-عن-السيطرة-على-كامل-مارينكا-فيديو-1076427234.html
خطوة واحدة تفصل الجيش الروسي عن السيطرة على كامل ماريينكا... فيديو
خطوة واحدة تفصل الجيش الروسي عن السيطرة على كامل ماريينكا... فيديو
قال قائد إحدى الوحدات التي تحمل علامة النداء "غروم"، اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك"، لم يتبق أمام القوات الروسية سوى عدة مناطق لطرد الكامل للقوات الأوكرانية من... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T14:52+0000
2023-04-28T15:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأفاد القائد: "لقد تم بالفعل طرد العدو عمليا من مارينكا، وهناك أحياء قليلة قبل إخراج العدو من المنطقة".وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن جميع مواقع القوات الأوكرانية تقريبًا في مارينكا تخضع لسيطرة القوات الروسية، وقد تم تحرير الغالبية العظمى من الأحياء.صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية أحبطت عملية تبادل للقوات الأوكرانية قرب أربع مراكز سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم القضاء على نحو 50 عسكريا.
https://sputnikarabic.ae/20230428/الدفاع-الروسية-استهداف-مقر-الدفاع-المشترك-الأوكراني-لأرتيوموفسك-والفيلق-الأجنبي-1076419620.html
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روسيا
روسيا

خطوة واحدة تفصل الجيش الروسي عن السيطرة على كامل ماريينكا... فيديو

14:52 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 15:12 GMT 28.04.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik
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قال قائد إحدى الوحدات التي تحمل علامة النداء "غروم"، اليوم الجمعة، لوكالة "سبوتنيك"، لم يتبق أمام القوات الروسية سوى عدة مناطق لطرد الكامل للقوات الأوكرانية من المواقع في مارينكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأفاد القائد: "لقد تم بالفعل طرد العدو عمليا من مارينكا، وهناك أحياء قليلة قبل إخراج العدو من المنطقة".

وأوضح القائد أن "القوات الأوكرانية في تلك المنطقة في الوقت الحالي لا تتخذ إجراءات فعالة. العدو لا يتصرف بنشاط كبير، لأنه من الواضح أن جهودهم قد تم نقلها إلى اتجاهات أخرى. واستفدنا من هذا الوضع، واستطاعت قواتنا من السيطرة عليها".

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12:07 GMT
وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن جميع مواقع القوات الأوكرانية تقريبًا في مارينكا تخضع لسيطرة القوات الروسية، وقد تم تحرير الغالبية العظمى من الأحياء.
صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية أحبطت عملية تبادل للقوات الأوكرانية قرب أربع مراكز سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم القضاء على نحو 50 عسكريا.
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