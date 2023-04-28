https://sputnikarabic.ae/20230428/شويغو-الغرب-استعد-مسبقا-للمواجهة-مع-روسيا-1076400128.html
شويغو: الغرب استعد مسبقا للمواجهة مع روسيا
شويغو: الغرب استعد مسبقا للمواجهة مع روسيا
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الإمكانات والقدرات القتالية لجميع دول حلف شمال الأطلسي استُخدمت ضد روسيا مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T06:53+0000
2023-04-28T06:53+0000
2023-04-28T06:53+0000
العالم
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ولفت شويغو خلال خطابه في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون، إلى أن الغرب أظهر استعداده المسبق للمواجهة مع روسيا.وأضاف شويغو بالقول أن عقوبات واسعة النطاق فُرضت على الفور على روسيا وإمدادات السلاح لأوكرانيا وبيانات المخابرات والمستشارين العسكريين والمرتزقة.وتابع بالقول: "وبالتالي، فإن الإمكانات والقدرات العسكرية لجميع دول الناتو تقريبا متورطة".
https://sputnikarabic.ae/20230428/شويغو-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-قوضوا-هيكل-الأمن-العالمي-1076399512.html
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العالم
شويغو: الغرب استعد مسبقا للمواجهة مع روسيا
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الإمكانات والقدرات القتالية لجميع دول حلف شمال الأطلسي استُخدمت ضد روسيا مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ولفت شويغو خلال خطابه في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون، إلى أن الغرب أظهر استعداده المسبق للمواجهة مع روسيا.
وأضاف شويغو بالقول أن عقوبات واسعة النطاق فُرضت على الفور على روسيا وإمدادات السلاح لأوكرانيا وبيانات المخابرات والمستشارين العسكريين والمرتزقة.
وتابع بالقول: "وبالتالي، فإن الإمكانات والقدرات العسكرية لجميع دول الناتو تقريبا متورطة".