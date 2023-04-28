https://sputnikarabic.ae/20230428/معلومات-حول-الانتخابات-التركية-1076419198.html
معلومات حول الانتخابات التركية
معلومات حول الانتخابات التركية
انطلق سباق الانتخابات التركية رسميا، الخميس 27 أبريل/نيسان، بتصويت الأتراك المقيمين في الخارج، والذي يمتد حتى 9 مايو/أيار المقبل، وفق الجدول الزمني المعلن من... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T12:04+0000
2023-04-28T12:04+0000
2023-04-28T12:04+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
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انفوجرافيك, أخبار تركيا اليوم, инфографика
انفوجرافيك, أخبار تركيا اليوم, инфографика
معلومات حول الانتخابات التركية
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انطلق سباق الانتخابات التركية رسميا، الخميس 27 أبريل/نيسان، بتصويت الأتراك المقيمين في الخارج، والذي يمتد حتى 9 مايو/أيار المقبل، وفق الجدول الزمني المعلن من المجلس الأعلى للانتخابات.