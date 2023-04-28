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تعرض طائرة تركية لإطلاق نار وإصابة أحد أفراد طاقمها أثناء هبوطها في السودان
https://sputnikarabic.ae/20230428/وزير-الخارجية-التركي-أنقرة-تعتزم-استرداد-الأموال-المدفوعة-في-صفقة-إف-35-1076402076.html
وزير الخارجية التركي: أنقرة تعتزم استرداد الأموال المدفوعة في صفقة "إف 35"
وزير الخارجية التركي: أنقرة تعتزم استرداد الأموال المدفوعة في صفقة "إف 35"
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن تركيا ستسترد الأموال التي دفعتها لشراء طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" من الولايات المتحدة الأمريكية. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T07:47+0000
2023-04-28T07:47+0000
العالم
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وجاءت تصريحات جاويش أوغلو خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "حرييت" التركية، قال فيها إنه تم تقديم الأموال مسبقاً للحصول على مقاتلات "إف 35"، لكن تركيا لم تستلم شيئا وبالتالي طلبنا استرجاع الأموال".وأضاف، قائلا إن "الخروج من الصفقة دفع تركيا لتسريع الإنتاج الخاص بنا"، لافتاً إلى أن بلاده ماضية بعمليات التجارة مع الولايات المتحدة، وهذه العلاقات تنمو بسرعة.وفي وقت سابق، أعلن عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية في الرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن تركيا ستسحب على الأرجح طلبها لشراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية من الولايات المتحدة بسبب السعر، وستسعى إلى خيارات أخرى أكثر تطورا.وطلبت تركيا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، شراء 40 من مقاتلات "إف-16"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها.
https://sputnikarabic.ae/20230311/وزير-الدفاع-التركي-يعتبر-إخراج-أنقرة-من-برنامج-مقاتلات-إف-35-أمرا-غير-أخلاقي-1074597122.html
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العالم
العالم

وزير الخارجية التركي: أنقرة تعتزم استرداد الأموال المدفوعة في صفقة "إف 35"

07:47 GMT 28.04.2023
© AP Photo / Steve Helberالطائرة الحربية الأمريكية "إف 35" على متن حاملة طائرات
الطائرة الحربية الأمريكية إف 35 على متن حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Steve Helber
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن تركيا ستسترد الأموال التي دفعتها لشراء طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" من الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاءت تصريحات جاويش أوغلو خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "حرييت" التركية، قال فيها إنه تم تقديم الأموال مسبقاً للحصول على مقاتلات "إف 35"، لكن تركيا لم تستلم شيئا وبالتالي طلبنا استرجاع الأموال".
وأضاف، قائلا إن "الخروج من الصفقة دفع تركيا لتسريع الإنتاج الخاص بنا"، لافتاً إلى أن بلاده ماضية بعمليات التجارة مع الولايات المتحدة، وهذه العلاقات تنمو بسرعة.
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
وزير الدفاع التركي يعتبر إخراج أنقرة من برنامج مقاتلات إف-35 أمرا "غير أخلاقي"
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وفي وقت سابق، أعلن عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية في الرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن تركيا ستسحب على الأرجح طلبها لشراء مقاتلات "إف-16" الأمريكية من الولايات المتحدة بسبب السعر، وستسعى إلى خيارات أخرى أكثر تطورا.
وطلبت تركيا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، شراء 40 من مقاتلات "إف-16"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها.
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