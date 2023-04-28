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https://sputnikarabic.ae/20230428/وزير-خارجية-إيران-وهو-يزرع-الزيتون-على-حدود-إسرائيل-الانهيار-الصهيوني-قريب-1076435383.html
وزير خارجية إيران وهو يزرع الزيتون على حدود إسرائيل: "الانهيار الصهيوني قريب"
وزير خارجية إيران وهو يزرع الزيتون على حدود إسرائيل: "الانهيار الصهيوني قريب"
في نقطة تطل على إسرائيل من بلدة مارون الراس، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "التطورات الإيجابية في المنطقة ستؤدي إلى انهيار الكيان... 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T17:13+0000
2023-04-28T17:13+0000
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وقال الوزير إن إيران تواصل "دعمها للمقاومة في وجه العدو الصهيوني" وستدعم لبنان "حتى في الأيام الصعبة"، كما قام بغرس شجرة زيتون في المنطقة.ولقد أجرى حسين أمير عبد اللهيان الجولة مع عدد من البرلمانيين اللبنانيين وأعضاء في "حزب الله" اللبناني، بعد لقائه مع الأمين العام للحزب، حسن نصر الله.
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نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم
نادي الفيديو, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم

وزير خارجية إيران وهو يزرع الزيتون على حدود إسرائيل: "الانهيار الصهيوني قريب"

17:13 GMT 28.04.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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في نقطة تطل على إسرائيل من بلدة مارون الراس، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "التطورات الإيجابية في المنطقة ستؤدي إلى انهيار الكيان الصهيوني".
وقال الوزير إن إيران تواصل "دعمها للمقاومة في وجه العدو الصهيوني" وستدعم لبنان "حتى في الأيام الصعبة"، كما قام بغرس شجرة زيتون في المنطقة.
ولقد أجرى حسين أمير عبد اللهيان الجولة مع عدد من البرلمانيين اللبنانيين وأعضاء في "حزب الله" اللبناني، بعد لقائه مع الأمين العام للحزب، حسن نصر الله.
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