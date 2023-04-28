وزير خارجية إيران وهو يزرع الزيتون على حدود إسرائيل: "الانهيار الصهيوني قريب"
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو.
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi/
في نقطة تطل على إسرائيل من بلدة مارون الراس، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "التطورات الإيجابية في المنطقة ستؤدي إلى انهيار الكيان الصهيوني".
وقال الوزير إن إيران تواصل "دعمها للمقاومة في وجه العدو الصهيوني" وستدعم لبنان "حتى في الأيام الصعبة"، كما قام بغرس شجرة زيتون في المنطقة.
שר החוץ האיראני אללהיאן זכה גם לסיור VIP בחסות חיזבאללה באזור מארון א-ראס בדרום לבנון בקרבת הגבול עם ישראל. צופה בעניין pic.twitter.com/TvfIgCHBiB— roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) April 28, 2023
ولقد أجرى حسين أمير عبد اللهيان الجولة مع عدد من البرلمانيين اللبنانيين وأعضاء في "حزب الله" اللبناني، بعد لقائه مع الأمين العام للحزب، حسن نصر الله.
Iran's foreign minister has planted an olive tree at the zero point of the Lebanon-Palestine border.— PressTV Extra (@PresstvExtra) April 28, 2023
For many years, the olive tree has been viewed as a symbol of peace and resistance in Palestine.
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