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https://sputnikarabic.ae/20230429/إعلام-سحب-منتج-غذائي-يصدر-لأكثر-من-100-دولة-منها-عربية-بسبب-مادة-مسرطنة-1076454894.html
إعلام: سحب منتج غذائي يصدر لأكثر من 100 دولة منها عربية بسبب مادة مسرطنة
إعلام: سحب منتج غذائي يصدر لأكثر من 100 دولة منها عربية بسبب مادة مسرطنة
قالت تقارير إعلامية إن تايوان وماليزيا قامتا بسحب منتج غذائي تصدره شركة إندونيسية لأكثر من 100 دولة، بسبب احتوائه على مادة مسرطنة. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T11:37+0000
2023-04-29T11:37+0000
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ووفقا لجريدة "الشرق" القطرية، فإن مشرعا كبيرا في إندونيسيا طالب بفحص منتج من إحدى العلامات التجارية الكبيرة للمعكرونة سريعة التحضير في العالم، بعد أن أقدمت دول أخرى على فحصها بسبب ما قيل عن احتوائها على مواد مسرطنة.وكانت تايوان وماليزيا قد أقدمتا على سحب المنتج الذي يحتوي على نكهة "الدجاج الخاص"، "بسبب آثار أكسيد الإيثيلين المسرطنة، التي تتسبب في الإصابة بالسرطان".وعلقت وكالة حماية المستهلك الإندونيسية، أول أمس الخميس، مؤكدة ضرورة تحقق هيئة الغذاء في البلاد "من مكونات المنتج وسحبه إذا كان لا يفي بمعايير السلامة".يشار إلى أن دولا عربية تقوم باستيراد هذا النوع من المعكرونة سريعة التحضير، ومنها المملكة العربية السعودية.طالع ايضا: مصر... هيئة سلامة الغذاء تعلن تقريرها حول مخالفة "إندومي" للمعايير
https://sputnikarabic.ae/20220406/يمكن-أن-تسبب-السرطان-لماذا-تعتبر-المعكرونة-سريعة-التحضير-خطيرة-1060917192.html
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أخبار إندونيسيا, أخبار ماليزيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إندونيسيا, أخبار ماليزيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: سحب منتج غذائي يصدر لأكثر من 100 دولة منها عربية بسبب مادة مسرطنة

11:37 GMT 29.04.2023
CC0 / Pixabay / معكرونة سريعة التحضير
معكرونة سريعة التحضير - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
CC0 / Pixabay /
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قالت تقارير إعلامية إن تايوان وماليزيا قامتا بسحب منتج غذائي تصدره شركة إندونيسية لأكثر من 100 دولة، بسبب احتوائه على مادة مسرطنة.
ووفقا لجريدة "الشرق" القطرية، فإن مشرعا كبيرا في إندونيسيا طالب بفحص منتج من إحدى العلامات التجارية الكبيرة للمعكرونة سريعة التحضير في العالم، بعد أن أقدمت دول أخرى على فحصها بسبب ما قيل عن احتوائها على مواد مسرطنة.
معكرونة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
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يمكن أن تسبب السرطان... لماذا تعتبر المعكرونة سريعة التحضير خطيرة
6 أبريل 2022, 19:16 GMT
وكانت تايوان وماليزيا قد أقدمتا على سحب المنتج الذي يحتوي على نكهة "الدجاج الخاص"، "بسبب آثار أكسيد الإيثيلين المسرطنة، التي تتسبب في الإصابة بالسرطان".

ولفت التقرير إلى أن سبب المنع هو "العثور على أكسيد الإيثيلين الكيميائي في عبوات التوابل الخاصة بنكهة دجاج، والذي يتسبب في سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم".

وعلقت وكالة حماية المستهلك الإندونيسية، أول أمس الخميس، مؤكدة ضرورة تحقق هيئة الغذاء في البلاد "من مكونات المنتج وسحبه إذا كان لا يفي بمعايير السلامة".
يشار إلى أن دولا عربية تقوم باستيراد هذا النوع من المعكرونة سريعة التحضير، ومنها المملكة العربية السعودية.
طالع ايضا: مصر... هيئة سلامة الغذاء تعلن تقريرها حول مخالفة "إندومي" للمعايير
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