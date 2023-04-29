https://sputnikarabic.ae/20230429/الرئيس-التركي-يشيد-بالمشاركة-الرائعة-في-تكنوفيست-إسطنبول-1076471217.html
الرئيس التركي يشيد بالمشاركة الرائعة في "تكنوفيست" إسطنبول
الرئيس التركي يشيد بالمشاركة الرائعة في "تكنوفيست" إسطنبول
أشاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بالمشاركة الشعبية في مهرجان "تكنوفيست لتكنولوجيا الفضاء والطيران" المقام بمدينة إسطنبول. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T20:50+0000
2023-04-29T20:50+0000
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وذكرت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، أن تصريحات أردوغان جاءت في كلمة ألقاها خلال تجمع جماهيري بمدينة إزمير التركية، مؤكدا أنه التقى في وقت سابق، اليوم، بالشباب والمواطنين المشاركين في مهرجان "تكنوفيست".وقال الرئيس التركي:ويذكر أن فعاليات النسخة السابعة لمهرجان "تكنوفيست لتكنولوجيا الفضاء والطيران" الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، قد انطلق، يوم الخميس الماضي، على أرض مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، تحت إشراف "وقف فريق التكنولوجيا التركي" وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، وهو المعرض الذي يستمر حتى الأول من مايو/ آيار المقبل.ويشار إلى أن معرض "تكنوفيست" التركي يعد وسيلة مهمة في البلاد لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين من أجل عرض ابتكاراتهم وأفكارهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، وذلك كله بدعم من مؤسسات حكومية.
https://sputnikarabic.ae/20230428/بيرقدار-كمانكش-تركيا-تطور-صاروخا-يعزز-قدرات-الطائرة-المسيرة-فيديو-1076421529.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, الأخبار
الرئيس التركي يشيد بالمشاركة الرائعة في "تكنوفيست" إسطنبول
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أشاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بالمشاركة الشعبية في مهرجان "تكنوفيست لتكنولوجيا الفضاء والطيران" المقام بمدينة إسطنبول.
وذكرت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، أن تصريحات أردوغان جاءت في كلمة ألقاها خلال تجمع جماهيري بمدينة إزمير التركية، مؤكدا أنه التقى في وقت سابق، اليوم، بالشباب والمواطنين المشاركين في مهرجان "تكنوفيست".
كنا اليوم برفقة 360 ألف شخص في يشيل كوي بإسطنبول. لقد كانت هناك مشاركة رائعة، والشباب يعرف جيدا مع من سيسير وأين وكيف.
ويذكر أن فعاليات النسخة السابعة لمهرجان "تكنوفيست لتكنولوجيا الفضاء والطيران" الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، قد انطلق، يوم الخميس الماضي، على أرض مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، تحت إشراف "وقف فريق التكنولوجيا التركي" وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا، وهو المعرض الذي يستمر حتى الأول من مايو/ آيار المقبل.
ويشار إلى أن معرض "تكنوفيست" التركي
يعد وسيلة مهمة في البلاد لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين من أجل عرض ابتكاراتهم وأفكارهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، وذلك كله بدعم من مؤسسات حكومية.