https://sputnikarabic.ae/20230429/القوات-الأوكرانية-تقصف-غورلوفكا-بقذائف-152-ملم-1076471827.html
القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف 152 ملم
القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف 152 ملم
أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت ليل السبت/الأحد، مدينة... 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T23:33+0000
2023-04-29T23:33+0000
2023-04-29T22:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
قصف مدفعي
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام"، "بعد الساعة 00:00 صباح اليوم الأحد تم تسجيل قصف من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية باتجاه التجمع السكني غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق 3 قذائف من عيار 152 ملم".وفي سياق متصل، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 48 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 237 قطعة ذخيرة مختلفة العياراتوأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230429/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-لقوات-أوكرانية-قرب-أوغليدار-وزابوروجيه-1076444108.html
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2023
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, قصف مدفعي, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, قصف مدفعي, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف 152 ملم
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أفادت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت ليل السبت/الأحد، مدينة غورلوفكا وأطلقت عليها 3 قذائف من عيار 152 ملم .
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام"، "بعد الساعة 00:00 صباح اليوم الأحد تم تسجيل قصف من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية باتجاه التجمع السكني غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق 3 قذائف
من عيار 152 ملم".
وفي سياق متصل، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية
48 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 237 قطعة ذخيرة مختلفة العيارات
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.