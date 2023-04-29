بينها قناصات وصواريخ "لاو" أمريكية... ضبط مستودعات أسلحة في درعا
11:27 GMT 29.04.2023 (تم التحديث: 11:33 GMT 29.04.2023)
© Sputnik . Firas Al Ahmadبينها قناصات وصواريخ (لاو) أمريكية.. ضبط سلسلة مستودعات أسلحة في درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmad
ضبطت الأجهزة الأمنية السورية مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق عدة، بالتعاون مع أهالي ريف درعا.
ونقل مراسل "سبوتنيك" في درعا عن مصدر أمني، قوله إن "القوى الأمنية، ومن خلال عمليات المتابعة والبحث المستمر ضمن عدة مناطق بريف محافظة درعا، تمكنت بالتعاون مع الأهالي من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودوليا)".
© Sputnik . Firas Al Ahmadبينها قناصات وصواريخ (لاو) أمريكية.. ضبط سلسلة مستودعات أسلحة في درعا
بينها قناصات وصواريخ (لاو) أمريكية.. ضبط سلسلة مستودعات أسلحة في درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmad
وأجرت الجهات المختصة عملية توثيق الأسلحة المضبوطة بحضور ضباط من الجيش الروسي المكلفين في المنطقة الجنوبية.
وأكد المصدر أن الأسلحة تم ضبطها بمناطق ومستودعات مختلفة في الريفين الشرقي والغربي من المحافظة.
وأجرت الجهات المختصة عملية توثيق للأسلحة المضبوطة بحضور ضباط من الجيش الروسي المكلفين في المنطقة الجنوبية.
© Sputnik . Firas Al Ahmadبينها قناصات وصواريخ (لاو) أمريكية.. ضبط سلسلة مستودعات أسلحة في درعا
بينها قناصات وصواريخ (لاو) أمريكية.. ضبط سلسلة مستودعات أسلحة في درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmad
وأشار المصدر الأمني إلى أن: "الأسلحة تتضمن صواريخ متنوعة من بينها صورايخ "لاو" غربية الصنع، ورشاشات من عيارات 14.5 مم و12.7 ممو(23 مم ورشاشات من نوع "BKC" وذخائر بكميات كبيرة لتلك الأسلحة".
كما تم ضبط مدافع وحشوات هاون من عيار 82 مم و60 مم، بالإضافة إلى قناصات متنوعة وكميات كبيرة من البنادق الآلية والقنابل وقواذف "RBG 9" و"RBG 7" وأسلحة متنوعة أخرى.
© Sputnik . Firas Al Ahmadبينها قناصات وصواريخ (لاو) أمريكية.. ضبط سلسلة مستودعات أسلحة في درعا
بينها قناصات وصواريخ (لاو) أمريكية.. ضبط سلسلة مستودعات أسلحة في درعا
© Sputnik . Firas Al Ahmad
ولفت المصدر إلى أن الجهات المختصة تتابع مهامها في عمليات التمشيط والمتابعة والبحث للقضاء على كل أشكال وجود الأسلحة غير الشرعية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة درعا والقضاء على كل أشكال الفوضى.