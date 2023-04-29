https://sputnikarabic.ae/20230429/مقتل-4-أشخاص-بينهم-طفلان-خلال-حادث-تصادم-شاحنة-بـ-6-سيارات-في-ضواحي-موسكو-1076443997.html
مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان خلال حادث تصادم شاحنة بـ 6 سيارات في ضواحي موسكو
مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان خلال حادث تصادم شاحنة بـ 6 سيارات في ضواحي موسكو
قتل أربعة أشخاص بينهم طفلان، اليوم السبت، جراء اصطدام شاحنة بست سيارات على طريق السريع في ضواحي موسكو، حبسما أفاد جهاز الطوارئ الروسي لوكالة "سبوتنيك". 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T03:27+0000
2023-04-29T03:27+0000
2023-04-29T02:27+0000
موسكو
اصطدام
اصطدام حافلة
روسيا
مقتل أشخاص
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1d/1076443842_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_611e8163702876f83b4747f01a81c5ce.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال أحد العاملين في جهاز الطوارئ الروسي للوكالة، "صدمت شاحنة ست سيارات توقفت عند إشارة مرور. قُتل أربعة أشخاص بينهم طفلان". مشيراً إلى إصابة شخصين آخرين.ومن جهته، كتب مكتب المدعي العام في ضواحي موسكو على "تلغرام" أنه نتيجة للحادث قُتل "أربعة ركاب في إحدى السيارات، من بينهم طفلان يبلغان من العمر 10 و 7 سنوات".وتوجه نائب المدعي العام لمدينة نارو فومينسك غريغوري كوتشيروف إلى مكان الحادث، ويراقب مكتب المدعي العام الكشف عن جميع ملابسات الحادث.بدوره أعلنت إدارة ضواحي موسكو بوزارة الداخلية الروسية، أن شخصًا مصابًا بجروح جسدية نُقل إلى المشفى، وأن عناصر شرطة المرور متواجدون في مكان الحادث، وحركة المرور توقفت جزئياً.
https://sputnikarabic.ae/20230429/صفارات-الإنذار-تدوي-في-3-مقاطعات-أوكرانية-1076443386.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1d/1076443842_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5e3cd0936da42cd4948eeabdc8925b0f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
موسكو, اصطدام, اصطدام حافلة, روسيا, مقتل أشخاص
موسكو, اصطدام, اصطدام حافلة, روسيا, مقتل أشخاص
مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان خلال حادث تصادم شاحنة بـ 6 سيارات في ضواحي موسكو
تابعنا عبر
قتل أربعة أشخاص بينهم طفلان، اليوم السبت، جراء اصطدام شاحنة بست سيارات على طريق السريع في ضواحي موسكو، حبسما أفاد جهاز الطوارئ الروسي لوكالة "سبوتنيك".
موسكو - سبوتنيك. وقال أحد العاملين في جهاز الطوارئ الروسي للوكالة، "صدمت شاحنة ست سيارات توقفت عند إشارة مرور. قُتل أربعة أشخاص بينهم طفلان". مشيراً إلى إصابة شخصين آخرين.
ومن جهته، كتب مكتب المدعي العام في ضواحي موسكو على "تلغرام" أنه نتيجة للحادث قُتل "أربعة ركاب
في إحدى السيارات، من بينهم طفلان يبلغان من العمر 10 و 7 سنوات".
وتوجه نائب المدعي العام لمدينة نارو فومينسك غريغوري كوتشيروف إلى مكان الحادث، ويراقب مكتب المدعي العام الكشف عن جميع ملابسات الحادث.
بدوره أعلنت إدارة ضواحي موسكو بوزارة الداخلية الروسية، أن شخصًا مصابًا بجروح جسدية نُقل إلى المشفى، وأن عناصر شرطة المرور متواجدون في مكان الحادث، وحركة المرور توقفت جزئياً.