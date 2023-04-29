https://sputnikarabic.ae/20230429/مهرجان-الطريق-إلى-يالطا-بوابة-إلى-الثقافة-والتاريخ-الروسي-1076439733.html
مهرجان "الطريق إلى يالطا" بوابة إلى الثقافة والتاريخ الروسي
مهرجان "الطريق إلى يالطا" بوابة إلى الثقافة والتاريخ الروسي
يعقد مهرجان الموسيقى الدولي السنوي "الطريق إلى يالطا" هذه السنة في الثاني من شهر مايو/ أيار المقبل. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T14:00+0000
2023-04-29T14:00+0000
2023-04-29T14:14+0000
منوعات
مهرجان
روسيا
وزارة الثقافة
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ويعرج المهرجان على أفضل الأغاني عن الحرب الوطنية العظمى المألوفة لدى الجميع منذ الصغر لشخص يعيش في روسيا سيتم سماعه بلغات شعوب العالم.والهدف الرئيسي للمهرجان هو جذب الانتباه والاهتمام للموسيقى والثقافة الروسية، والترويج لأفضل أعمال الأغنية السوفيتية والروسية، وتعريف الجمهور الأجنبي بتقاليدنا الموسيقية والتاريخ الروسي.وكذلك إعطاء الصورة الحقيقية للجندي السوفيتي والروسي واستعادة الذاكرة التاريخية للدور الذي لعبه الشعب السوفيتي في النصروالجيش الأحمر والشعب الروسي لإنقاذ أوروبا والعالم بأسره من بطش الفاشية.ويشارك في المهرجان فنانين أجانب أرسلوا طلبًا للجنة المنظمة "الطرق إلى يالطا"، وتُنظم مسابقة تحت إشراف لجنة التحكيم لاختيار الفائزين في النهاية.ومن المتنافسين، الذين يشاركون في المهرجان، فنانين من إيطاليا واليونان وألمانيا والمكسيك، ومن الدول العربية على غرار عيماد الدين مدادي من الجزائر بأغنية تحت عنوان "جنود في الطريق".
https://sputnikarabic.ae/20190419/العالم-منظور-الشباب-منتدى-يالطا-1040589924.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مهرجان, روسيا, وزارة الثقافة
منوعات, مهرجان, روسيا, وزارة الثقافة
مهرجان "الطريق إلى يالطا" بوابة إلى الثقافة والتاريخ الروسي
14:00 GMT 29.04.2023 (تم التحديث: 14:14 GMT 29.04.2023) تابعنا عبر
يعقد مهرجان الموسيقى الدولي السنوي "الطريق إلى يالطا" هذه السنة في الثاني من شهر مايو/ أيار المقبل.
ويعرج المهرجان على أفضل الأغاني عن الحرب الوطنية العظمى المألوفة لدى الجميع منذ الصغر لشخص يعيش في روسيا سيتم سماعه بلغات شعوب العالم.
والهدف الرئيسي للمهرجان هو جذب الانتباه والاهتمام للموسيقى والثقافة الروسية، والترويج لأفضل أعمال الأغنية السوفيتية والروسية، وتعريف الجمهور الأجنبي بتقاليدنا الموسيقية والتاريخ الروسي.
وكذلك إعطاء الصورة الحقيقية للجندي السوفيتي والروسي واستعادة الذاكرة التاريخية للدور الذي لعبه الشعب السوفيتي في النصر
والجيش الأحمر والشعب الروسي لإنقاذ أوروبا والعالم بأسره من بطش الفاشية.
ويشارك في المهرجان فنانين أجانب أرسلوا طلبًا للجنة المنظمة "الطرق إلى يالطا"، وتُنظم مسابقة تحت إشراف لجنة التحكيم لاختيار الفائزين في النهاية.
ومن المتنافسين، الذين يشاركون في المهرجان، فنانين من إيطاليا واليونان وألمانيا والمكسيك، ومن الدول العربية على غرار عيماد الدين مدادي من الجزائر بأغنية تحت عنوان "جنود في الطريق".