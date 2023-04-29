عربي
https://sputnikarabic.ae/20230429/وزير-المالية-السوداني-نعمل-مع-طرفي-القتال-لتثبيت-وقف-إطلاق-النار-1076467548.html
وزير المالية السوداني: نعمل مع طرفي القتال لتثبيت وقف إطلاق النار
وزير المالية السوداني: نعمل مع طرفي القتال لتثبيت وقف إطلاق النار
كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، عن جهود تبذل مع الجيش وقوات "الدعم السريع" وعدد من المنظمات لتثبيت وقف إطلاق النار في البلد العربي. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T18:52+0000
2023-04-29T18:52+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_17b46b29cf7ba78df098513bd30967d8.jpg
جاء هذا في تغريدة، اليوم السبت، لإبراهيم الذي يرأس أيضا حركة "العدل والمساواة" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.وقال الوزير السوداني: "‏نعمل مع طرفي القتال وعدد من المنظمات لتثبيت وقف إطلاق النار من أجل الوضع الإنساني".وأضاف إبراهيم: "هناك جثث على الأرض وجرحى يحتاجون للوصول إلى المستشفيات".وأشار الوزير السوداني إلى أن "العاملين في المجال الصحي يحتاجون الوصول إلى المستشفيات لأداء عملهم".ويوم الخميس، وافقت القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع على تمديد هدنة وقف إطلاق النار، وذلك لمدة 72 ساعة وذلك عقب هدنة مماثلة.ودفعت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076155529_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_62deb235556276b450545a5ff338308e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية

وزير المالية السوداني: نعمل مع طرفي القتال لتثبيت وقف إطلاق النار

18:52 GMT 29.04.2023
© AFP 2023جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، عن جهود تبذل مع الجيش وقوات "الدعم السريع" وعدد من المنظمات لتثبيت وقف إطلاق النار في البلد العربي.
جاء هذا في تغريدة، اليوم السبت، لإبراهيم الذي يرأس أيضا حركة "العدل والمساواة" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.
وقال الوزير السوداني: "‏نعمل مع طرفي القتال وعدد من المنظمات لتثبيت وقف إطلاق النار من أجل الوضع الإنساني".
وأضاف إبراهيم: "هناك جثث على الأرض وجرحى يحتاجون للوصول إلى المستشفيات".
وأشار الوزير السوداني إلى أن "العاملين في المجال الصحي يحتاجون الوصول إلى المستشفيات لأداء عملهم".
ويوم الخميس، وافقت القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع على تمديد هدنة وقف إطلاق النار، وذلك لمدة 72 ساعة وذلك عقب هدنة مماثلة.
ودفعت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:53 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала