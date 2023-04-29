https://sputnikarabic.ae/20230429/وزير-المالية-السوداني-نعمل-مع-طرفي-القتال-لتثبيت-وقف-إطلاق-النار-1076467548.html
وزير المالية السوداني: نعمل مع طرفي القتال لتثبيت وقف إطلاق النار
وزير المالية السوداني: نعمل مع طرفي القتال لتثبيت وقف إطلاق النار
كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، عن جهود تبذل مع الجيش وقوات "الدعم السريع" وعدد من المنظمات لتثبيت وقف إطلاق النار في البلد العربي. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T18:52+0000
2023-04-29T18:52+0000
2023-04-29T18:52+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
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جاء هذا في تغريدة، اليوم السبت، لإبراهيم الذي يرأس أيضا حركة "العدل والمساواة" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.وقال الوزير السوداني: "نعمل مع طرفي القتال وعدد من المنظمات لتثبيت وقف إطلاق النار من أجل الوضع الإنساني".وأضاف إبراهيم: "هناك جثث على الأرض وجرحى يحتاجون للوصول إلى المستشفيات".وأشار الوزير السوداني إلى أن "العاملين في المجال الصحي يحتاجون الوصول إلى المستشفيات لأداء عملهم".ويوم الخميس، وافقت القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع على تمديد هدنة وقف إطلاق النار، وذلك لمدة 72 ساعة وذلك عقب هدنة مماثلة.ودفعت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
وزير المالية السوداني: نعمل مع طرفي القتال لتثبيت وقف إطلاق النار
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كشف وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، عن جهود تبذل مع الجيش وقوات "الدعم السريع" وعدد من المنظمات لتثبيت وقف إطلاق النار في البلد العربي.
جاء هذا في تغريدة، اليوم السبت، لإبراهيم الذي يرأس أيضا حركة "العدل والمساواة" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.
وقال الوزير السوداني: "نعمل مع طرفي القتال وعدد من المنظمات لتثبيت وقف إطلاق النار
من أجل الوضع الإنساني".
وأضاف إبراهيم: "هناك جثث على الأرض وجرحى يحتاجون للوصول إلى المستشفيات".
وأشار الوزير السوداني إلى أن "العاملين في المجال الصحي يحتاجون الوصول إلى المستشفيات لأداء عملهم".
ويوم الخميس، وافقت القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع على تمديد هدنة وقف إطلاق النار، وذلك لمدة 72 ساعة وذلك عقب هدنة مماثلة.
ودفعت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع
، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.