https://sputnikarabic.ae/20230427/الجيش-السوداني-يوافق-على-تمديد-هدنة-وقف-إطلاق-النار-لمدة-72-ساعة-إضافية-1076388760.html
الجيش السوداني يوافق على تمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة إضافية
الجيش السوداني يوافق على تمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة إضافية
أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس، الموافقة على تمديد هدنة وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع، وذلك لمدة 72 ساعة إضافية. 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T18:24+0000
2023-04-27T18:24+0000
2023-04-27T18:30+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال الجيش السوداني في بيان، إن "قيادة القوات المسلحة وافقت على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية".وأضاف البيان أن الموافقة على تمديد الهدنة جاءت "بناءا على المساعي التي يبذلها الجانبين السعودي والأمريكي للمساهمة في تهدئة الأوضاع".وأوضح أن تمديد الهدنة يهيئ الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية للمواطنين.كما أعرب الجيش السوداني عن أمله في التزام قوات الدعم السريع بمتطلبات سريان الهدنة.
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أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني يوافق على تمديد هدنة وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة إضافية
18:24 GMT 27.04.2023 (تم التحديث: 18:30 GMT 27.04.2023) تابعنا عبر
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أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس، الموافقة على تمديد هدنة وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع، وذلك لمدة 72 ساعة إضافية.
وقال الجيش السوداني في بيان، إن "قيادة القوات المسلحة وافقت على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية".
وأضاف البيان أن الموافقة على تمديد الهدنة جاءت "بناءا على المساعي التي يبذلها الجانبين السعودي والأمريكي للمساهمة في تهدئة الأوضاع".
وأوضح أن تمديد الهدنة يهيئ الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية للمواطنين.
كما أعرب الجيش السوداني عن أمله في التزام قوات الدعم السريع بمتطلبات سريان الهدنة.