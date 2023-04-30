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الاتحاد الدولي للقوارب يسمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة "فرديا"
الاتحاد الدولي للقوارب يسمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة "فرديا"
أعلن مجلس إدارة الاتحاد الدولي للقوارب، اليوم الأحد، أنه سيسمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في مسابقاته تحت علم محايد. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T12:21+0000
2023-04-30T12:21+0000
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ووفق بيان له قال الاتحاد: "اتخذ مجلس إدارة الاتحاد الدولي للقوارب قرارًا بالسماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين المؤهلين الذين لا يدعمون إجراءات دولتهم في أوكرانيا بالمنافسة كرياضيين محايدين فرديًا".وأوضح البيان أن مجلس الاتحاد الدولي للقوارب سيواصل الحظر المفروض على جميع الزوارق الروسية والبيلاروسية.وفي 28 فبراير/ شباط، أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية توصية إلى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في المسابقات الدولية أو السماح لهم فقط بالمنافسة في "وضع محايد"، ومن وقتها امتثلت معظم الاتحادات للتوصية.
https://sputnikarabic.ae/20221023/الاتحاد-الدولي-للتزلج-على-الجليد-يعترف-بأن-حظر-الرياضيين-الروس-يضر-بالمنافسة-1069384371.html
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الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الاتحاد الدولي للقوارب يسمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة "فرديا"

12:21 GMT 30.04.2023
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا في الكرملين
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© Sputnik . Aleksey Kudenko
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أعلن مجلس إدارة الاتحاد الدولي للقوارب، اليوم الأحد، أنه سيسمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في مسابقاته تحت علم محايد.
ووفق بيان له قال الاتحاد: "اتخذ مجلس إدارة الاتحاد الدولي للقوارب قرارًا بالسماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين المؤهلين الذين لا يدعمون إجراءات دولتهم في أوكرانيا بالمنافسة كرياضيين محايدين فرديًا".
بطلة العالم في التزحلق على الجليد إياكترينا ألكسندروفسكايا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
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الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد يعترف بأن حظر الرياضيين الروس يضر بالمنافسة
23 أكتوبر 2022, 16:03 GMT
وأوضح البيان أن مجلس الاتحاد الدولي للقوارب سيواصل الحظر المفروض على جميع الزوارق الروسية والبيلاروسية.

يشار إلى أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا شملت الاتحادات الرياضية المختلفة والتي عاقبت الفرق الروسية والرياضيين الروس ومنعتهم من المشاركة في البطولات المختلفة.

وفي 28 فبراير/ شباط، أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية توصية إلى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في المسابقات الدولية أو السماح لهم فقط بالمنافسة في "وضع محايد"، ومن وقتها امتثلت معظم الاتحادات للتوصية.
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