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https://sputnikarabic.ae/20230430/الصين-تشارك-في-البحث-عن-طاقم-سفينة-انقلبت-جنوب-الفلبين-على-متنها-16-من-مواطنيها-1076486561.html
الصين تشارك في البحث عن طاقم سفينة انقلبت جنوب الفلبين على متنها 16 من مواطنيها
الصين تشارك في البحث عن طاقم سفينة انقلبت جنوب الفلبين على متنها 16 من مواطنيها
أعلنت الصين، اليوم الأحد، المشاركة في جهود البحث والإنقاذ، بعد انقلاب سفينة جنوب الفلبين كانت تقل 16 من مواطنيها. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T14:23+0000
2023-04-30T14:23+0000
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وقالت السفارة الصينية لدى الفلبين، إنه في أعقاب الحادث، قامت على الفور بتنشيط آلية الاستجابة للطوارئ وتعمل عن كثب مع خفر السواحل الفلبيني للبحث عن أفراد الطاقم المتبقين وإنقاذهم وتنسيق العمليات، على ما نقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت السفارة الصينية إن ناقلة رمل مسجلة في سيراليون انقلبت في المياه الواقعة جنوب شرق مقاطعة باتان بالفلبين في وقت متأخر من يوم الجمعة.وأوضحت السفارة أن ما مجموعه 20 من أفراد الطاقم سقطوا في البحر، من بينهم 16 صينيا وأربعة فلبينيين.وذكرت السفارة الصينية في الفلبين أنه تم حتى الآن إنقاذ 12 صينيا وتوفي اثنان ويجري البحث عن الاثنين الآخرين.وأشارت أيضا إلى أنه تم انقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم الأربعة الفلبينيين وتوفي واحد.
https://sputnikarabic.ae/20230218/الرئيس-الفلبيني-يؤكد-أن-بلاده-لن-تتخلى-عن-شبر-واحد-من-أراضيها-عقب-استمرار-التوترات-البحرية-مع-الصين-1073678050.html
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الأخبار, الصين, الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, الصين, الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تشارك في البحث عن طاقم سفينة انقلبت جنوب الفلبين على متنها 16 من مواطنيها

14:23 GMT 30.04.2023
© AP Photoالأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ
الأسطول الصيني - حاملة الطائرات الصينية لياونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AP Photo
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أعلنت الصين، اليوم الأحد، المشاركة في جهود البحث والإنقاذ، بعد انقلاب سفينة جنوب الفلبين كانت تقل 16 من مواطنيها.
وقالت السفارة الصينية لدى الفلبين، إنه في أعقاب الحادث، قامت على الفور بتنشيط آلية الاستجابة للطوارئ وتعمل عن كثب مع خفر السواحل الفلبيني للبحث عن أفراد الطاقم المتبقين وإنقاذهم وتنسيق العمليات، على ما نقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت السفارة الصينية إن ناقلة رمل مسجلة في سيراليون انقلبت في المياه الواقعة جنوب شرق مقاطعة باتان بالفلبين في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وأوضحت السفارة أن ما مجموعه 20 من أفراد الطاقم سقطوا في البحر، من بينهم 16 صينيا وأربعة فلبينيين.
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وذكرت السفارة الصينية في الفلبين أنه تم حتى الآن إنقاذ 12 صينيا وتوفي اثنان ويجري البحث عن الاثنين الآخرين.
وأشارت أيضا إلى أنه تم انقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم الأربعة الفلبينيين وتوفي واحد.
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