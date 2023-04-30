https://sputnikarabic.ae/20230430/رئيس-مفوضية-حقوق-الإنسان-بالسودان-بلادنا-على-شفا-كارثة-إنسانية-والقطاع-الصحي-معرض-للانهيار-1076484412.html

رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان: بلادنا على شفا كارثة إنسانية والقطاع الصحي معرض للانهيار

رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان: بلادنا على شفا كارثة إنسانية والقطاع الصحي معرض للانهيار

حذر رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان، رفعت ميرغني عباس، من أن النظام الصحي في البلاد على وشك الانهيار، نتيجة الاشتباكات المتواصلة منذ منتصف الشهر الجاري بين... 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T12:54+0000

2023-04-30T12:54+0000

2023-04-30T13:19+0000

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الخرطوم - سبوتنيك. وقال عباس في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن الآن نتحدث عن نظام صحي على وشك الانهيار، فالمستشفيات صارت معتركًا للطرفين ولم تسلم من نيرانهما".وأضاف عباس: "والكوادر الطبية تعمل في ظروف بالغة السوء، والأدوية الضرورية صارت شبه منعدمة، وسيارات الإسعاف لا تستطيع أن تعمل بأمان، فضلا عن مشكلات متعددة مرتبطة بالوضع الصحي".وأضاف رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان: "نحن الآن على مشارف الكارثة، ماذا تبقى لنقول إن الوضع كارثي؟... نحن نتطلع إلى أن تتدخل المنظمات الدولية والإقليمية لضمان هدنة طويلة على الأقل، ونتطلع دائما لدور هذه المؤسسات في إقناع طرفي النزاع بالتوقف عن القتال وسط المدنيين".وفي وقت سابق اليوم، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني بخرق الهدنة الإنسانية باستهداف عدد من مواقع تمركزها في الخرطوم.وتجددت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، يوم السبت، رغم الهدنة التي تم إعلانها بين الطرفين يوم الخميس الماضي.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت يوم الجمعة 72 ساعة إضافية.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230430/الخارجية-السودانية-ندين-اعتداءات-الدعم-السريع-على-مقار-البعثات-الدبلوماسية-1076480732.html

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار