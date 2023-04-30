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https://sputnikarabic.ae/20230430/في-موقف-طريف-رضيع-يسرق-حقيبة-الأميرة-كيت-ميدلتون-فيديو-1076486074.html
في موقف طريف... رضيع يسرق حقيبة الأميرة كيت ميدلتون... فيديو
في موقف طريف... رضيع يسرق حقيبة الأميرة كيت ميدلتون... فيديو
في موقف طريف، انتزع طفل رضيع حقيبة الأميرة كيت ميدلتون من يدها أثناء تحيتها للجمهور خلال زيارتها لويلز. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T14:00+0000
2023-04-30T14:00+0000
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حقيبة
بريطانيا
طفل
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الطفل دانيال ويليامز البالغ من العمر عاما واحدا وهو يمسك بالحقيبة السوداء الصغيرة لزوجة وريث العرش ويليام، وبدأ يلهو بها وهي تتجاذب أطراف الحديث مع والدته.وطلبت الأم من ابنها الصغير الذي كانت تحمله أن يعيد الحقيبة للأميرة البريطانية، وحاولت انتزاعها منه، قبل أن تشير كيت إلى أنه يمكنه الاحتفاظ بها أثناء تحيتها لباقي المستقبلين.وقالت والدة الطفل: "أعتقد أنها تعاطفت مع مدى صعوبة التعامل مع الأطفال، حيث أخبرتني قائلة: "يمكنه اللعب بها، سأعود من أجلها"، كما لو كان أي شخص آخر في الشارع.
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نادي الفيديو, حقيبة, بريطانيا, طفل
نادي الفيديو, حقيبة, بريطانيا, طفل

في موقف طريف... رضيع يسرق حقيبة الأميرة كيت ميدلتون... فيديو

14:00 GMT 30.04.2023
© AP Photo / Eddie Mulholland / دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون
دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© AP Photo / Eddie Mulholland /
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في موقف طريف، انتزع طفل رضيع حقيبة الأميرة كيت ميدلتون من يدها أثناء تحيتها للجمهور خلال زيارتها لويلز.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الطفل دانيال ويليامز البالغ من العمر عاما واحدا وهو يمسك بالحقيبة السوداء الصغيرة لزوجة وريث العرش ويليام، وبدأ يلهو بها وهي تتجاذب أطراف الحديث مع والدته.
وطلبت الأم من ابنها الصغير الذي كانت تحمله أن يعيد الحقيبة للأميرة البريطانية، وحاولت انتزاعها منه، قبل أن تشير كيت إلى أنه يمكنه الاحتفاظ بها أثناء تحيتها لباقي المستقبلين.
وقالت والدة الطفل: "أعتقد أنها تعاطفت مع مدى صعوبة التعامل مع الأطفال، حيث أخبرتني قائلة: "يمكنه اللعب بها، سأعود من أجلها"، كما لو كان أي شخص آخر في الشارع.
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