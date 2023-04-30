https://sputnikarabic.ae/20230430/معرض-يأس-وأمل-لتوعية-طلاب-لبنان-من-أضرار-الحرب-وانعكاساتها-صور-1076496485.html

معرض "يأس وأمل" لتوعية طلاب لبنان من أضرار الحرب وانعكاساتها... صور

معرض "يأس وأمل" لتوعية طلاب لبنان من أضرار الحرب وانعكاساتها... صور

تواصل الجامعة الأنطونية في بيروت استضافتها لمعرض "يأس وأمل"، وهو المعرض الذي دأب متحف "نابو" على إقامته كل عام بالتزامن مع إحياء لبنان للذكرى السنوية للحرب... 30.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-30T17:59+0000

2023-04-30T17:59+0000

2023-04-30T17:59+0000

تقارير سبوتنيك

لبنان

ذكرى

الحرب الأهلية

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وساهمت الجامعة الأنطونية هذا العام في إثراء المعرض ومحتوياته، ليكون شاهدًا حسيا على أيام الحرب الأليمة، وعبرة لطلاب الجامعة كما لكل الأجيال الشابة لتغليب لغة الحوار على لغة السلاح، لا سيما وأن معرض يأس وأمل يضم وثائق وملصقات وصورًا فوتوغرافية معبرة التقطت خلال أيام الحرب الأهلية، فضلًا عن منحوتات ولوحات تشكيلية تجسّد الواقع الصعب الذي عاشه لبنان واللبنانيون خلال فترة الحرب.وقالت المسؤولة عن العلاقات الإعلامية في الجامعة الأنطونية حنان مرهج في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "المعرض في الجامعة بدأ بفكرة وأصبح حقيقة، الحرب أثرت بالجميع خصوصًا بالجيل الجديد مع أنه لم يعيشها، والجامعة تهدف إلى توعية الطلاب من كل النواحي لا سيما من الناحية الاجتماعية".وأوضحت مرهج أن "زائر المعرض يستطيع أن يقرأ الحرب من كل النواحي، من خلال رسومات لفناننين مبدعين رسموا الحرب من خلال نظرتهم الخاصة، ومن خلال صور فوتوغرافية حقيقية التقطت في ذلك الوقت منها البوسطة التي أصبحت مرتبطة بالحرب وصورة العروس التي أخرجها والدها من الملجأ مطبوعة داخل رأسنا".وأشارت مرهج إلى أن "المتحف مفتوح للجميع والدخول إليه مجاني، ويترافق المعرض مع محاضرات وندوات للتوعية عن مساوئ الحرب والانعكاسات والصدمات التي تتركها الحرب لدى المواطنين وأيضَا هذا المعرض مفتوح للمدارس والجامعات الأخرى".

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