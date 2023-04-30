عربي
https://sputnikarabic.ae/20230430/معرض-يأس-وأمل-لتوعية-طلاب-لبنان-من-أضرار-الحرب-وانعكاساتها-صور-1076496485.html
معرض "يأس وأمل" لتوعية طلاب لبنان من أضرار الحرب وانعكاساتها... صور
معرض "يأس وأمل" لتوعية طلاب لبنان من أضرار الحرب وانعكاساتها... صور
تواصل الجامعة الأنطونية في بيروت استضافتها لمعرض "يأس وأمل"، وهو المعرض الذي دأب متحف "نابو" على إقامته كل عام بالتزامن مع إحياء لبنان للذكرى السنوية للحرب... 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T17:59+0000
2023-04-30T17:59+0000
تقارير سبوتنيك
لبنان
ذكرى
الحرب الأهلية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1e/1076496039_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5f0041ebf8c1525ecd9f9ef3541c6729.jpg
وساهمت الجامعة الأنطونية هذا العام في إثراء المعرض ومحتوياته، ليكون شاهدًا حسيا على أيام الحرب الأليمة، وعبرة لطلاب الجامعة كما لكل الأجيال الشابة لتغليب لغة الحوار على لغة السلاح، لا سيما وأن معرض يأس وأمل يضم وثائق وملصقات وصورًا فوتوغرافية معبرة التقطت خلال أيام الحرب الأهلية، فضلًا عن منحوتات ولوحات تشكيلية تجسّد الواقع الصعب الذي عاشه لبنان واللبنانيون خلال فترة الحرب.وقالت المسؤولة عن العلاقات الإعلامية في الجامعة الأنطونية حنان مرهج في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "المعرض في الجامعة بدأ بفكرة وأصبح حقيقة، الحرب أثرت بالجميع خصوصًا بالجيل الجديد مع أنه لم يعيشها، والجامعة تهدف إلى توعية الطلاب من كل النواحي لا سيما من الناحية الاجتماعية".وأوضحت مرهج أن "زائر المعرض يستطيع أن يقرأ الحرب من كل النواحي، من خلال رسومات لفناننين مبدعين رسموا الحرب من خلال نظرتهم الخاصة، ومن خلال صور فوتوغرافية حقيقية التقطت في ذلك الوقت منها البوسطة التي أصبحت مرتبطة بالحرب وصورة العروس التي أخرجها والدها من الملجأ مطبوعة داخل رأسنا".وأشارت مرهج إلى أن "المتحف مفتوح للجميع والدخول إليه مجاني، ويترافق المعرض مع محاضرات وندوات للتوعية عن مساوئ الحرب والانعكاسات والصدمات التي تتركها الحرب لدى المواطنين وأيضَا هذا المعرض مفتوح للمدارس والجامعات الأخرى".
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1e/1076496039_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_960f2bd79df60383c8f7b9ed83728092.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, لبنان, ذكرى, الحرب الأهلية
تقارير سبوتنيك, لبنان, ذكرى, الحرب الأهلية

معرض "يأس وأمل" لتوعية طلاب لبنان من أضرار الحرب وانعكاساتها... صور

17:59 GMT 30.04.2023
© Sputnik . Zahraa Al Amirمعرض "يأس وأمل" لتوعية طلاب لبنان من أضرار الحرب وانعكاساتها/صور
معرض يأس وأمل لتوعية طلاب لبنان من أضرار الحرب وانعكاساتها/صور - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
© Sputnik . Zahraa Al Amir
تابعنا عبرTelegram
تواصل الجامعة الأنطونية في بيروت استضافتها لمعرض "يأس وأمل"، وهو المعرض الذي دأب متحف "نابو" على إقامته كل عام بالتزامن مع إحياء لبنان للذكرى السنوية للحرب الأهلية التي اندلعت عام 1975.
وساهمت الجامعة الأنطونية هذا العام في إثراء المعرض ومحتوياته، ليكون شاهدًا حسيا على أيام الحرب الأليمة، وعبرة لطلاب الجامعة كما لكل الأجيال الشابة لتغليب لغة الحوار على لغة السلاح، لا سيما وأن معرض يأس وأمل يضم وثائق وملصقات وصورًا فوتوغرافية معبرة التقطت خلال أيام الحرب الأهلية، فضلًا عن منحوتات ولوحات تشكيلية تجسّد الواقع الصعب الذي عاشه لبنان واللبنانيون خلال فترة الحرب.
© Sputnik . Zahraa Al Amirمعرض "يأس وأمل" لتوعية طلاب لبنان من أضرار الحرب وانعكاساتها/صور
معرض يأس وأمل لتوعية طلاب لبنان من أضرار الحرب وانعكاساتها/صور - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
معرض "يأس وأمل" لتوعية طلاب لبنان من أضرار الحرب وانعكاساتها/صور
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وقالت المسؤولة عن العلاقات الإعلامية في الجامعة الأنطونية حنان مرهج في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "المعرض في الجامعة بدأ بفكرة وأصبح حقيقة، الحرب أثرت بالجميع خصوصًا بالجيل الجديد مع أنه لم يعيشها، والجامعة تهدف إلى توعية الطلاب من كل النواحي لا سيما من الناحية الاجتماعية".
ولفتت إلى أن "المعرض يكلل روحية العيش المشترك الذي تسعى إليها الجامعة"، مشيرة إلى أن "أول هدف للمعرض هو توعية الطلاب من أضرار الحرب وانعكساتها السلبية عليهم وعلى المجتمع، لأن الحرب انتهت إلا أن انعكساتها وجروحاتها باقية حتى وقتنا الحالي".
وأوضحت مرهج أن "زائر المعرض يستطيع أن يقرأ الحرب من كل النواحي، من خلال رسومات لفناننين مبدعين رسموا الحرب من خلال نظرتهم الخاصة، ومن خلال صور فوتوغرافية حقيقية التقطت في ذلك الوقت منها البوسطة التي أصبحت مرتبطة بالحرب وصورة العروس التي أخرجها والدها من الملجأ مطبوعة داخل رأسنا".
© Sputnik . Zahraa Al Amirمعرض "يأس وأمل" لتوعية طلاب لبنان من أضرار الحرب وانعكاساتها/صور
معرض يأس وأمل لتوعية طلاب لبنان من أضرار الحرب وانعكاساتها/صور - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
معرض "يأس وأمل" لتوعية طلاب لبنان من أضرار الحرب وانعكاساتها/صور
© Sputnik . Zahraa Al Amir

وذكرت أن المعرض يضم صورًا تمثل المعابر أيام الحرب، والمفردات التي كانت تستخدم، ويتضمن أيضأ ملصقات لشعارات حزبية وصورا تمثل المرحلة السابقة، وقصاصات صحفية صدرت أيام الحرب، ولوحات تمثل كل حقبة من حقبات لبنان وليس فقط مرحلة الحرب، ووسط المعرض لدينا شجرة زيتون التي هي شجرة الأمل وأي زائر يكتب جملة أو أمنية ويعلقها"، لافتة إلى أن "الأب ميشال جلخ هو من سعى إلى هذا الموضوع، وكان مصر على أن يقام في الجامعة بالتعاون مع متحف نابو وهذه الفكرة لم تكن لتتحقق لولا المتحف الذي قام بكل العمل".

© Sputnik . Zahraa Al Amirمعرض "يأس وأمل" لتوعية طلاب لبنان من أضرار الحرب وانعكاساتها/صور
معرض يأس وأمل لتوعية طلاب لبنان من أضرار الحرب وانعكاساتها/صور - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2023
معرض "يأس وأمل" لتوعية طلاب لبنان من أضرار الحرب وانعكاساتها/صور
© Sputnik . Zahraa Al Amir
وأشارت مرهج إلى أن "المتحف مفتوح للجميع والدخول إليه مجاني، ويترافق المعرض مع محاضرات وندوات للتوعية عن مساوئ الحرب والانعكاسات والصدمات التي تتركها الحرب لدى المواطنين وأيضَا هذا المعرض مفتوح للمدارس والجامعات الأخرى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:38 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:47 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:53 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة28 أبريل, 15:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала