https://sputnikarabic.ae/20230430/مقتل-10-أشخاص-إثر-هجوم-مسلح-استهدف-مدينة-غواياكيل-في-الإكوادور-1076493592.html
مقتل 10 أشخاص إثر هجوم مسلح استهدف مدينة غواياكيل في الإكوادور
مقتل 10 أشخاص إثر هجوم مسلح استهدف مدينة غواياكيل في الإكوادور
قُتل 10 أشخاص في هجوم مسلح استهدف تجمعا للسكان في مدينة غواياكيل الساحلية بالإكوادور. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T16:39+0000
2023-04-30T16:39+0000
2023-04-30T16:39+0000
العالم
هجوم مسلح
الإكوادور
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068585356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60238551531d19bd57535afec0cabac6.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "إلكوميرسيو" الإكوادورية، عن الشرطة المحلية قولها "وقعت مذبحة جديدة الليلة الماضية في غواياكيل، حيث أطلقت مجموعة من المسلحين النار على مجموعة كبيرة من الأشخاص، الذين كانوا يشاهدون مباراة كرة قدم في أحد الأحياء".ولقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم في هجوم مسلح في شمال الإكوادور، منتصف الشهر الجاري.وزاد العنف في الإكوادور بشكل كبير، وارتفع عدد جرائم القتل في العام الماضي بشكل ملحوظ وتتهم الحكومة تجار المخدرات بموجة العنف.
https://sputnikarabic.ae/20230319/مقتل-12-شخصا-على-الأقل-جراء-زلزال-الإكوادور-1074900542.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068585356_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df4c066963d2ce8670f7e04028a7dcce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, هجوم مسلح, الإكوادور
العالم, هجوم مسلح, الإكوادور
مقتل 10 أشخاص إثر هجوم مسلح استهدف مدينة غواياكيل في الإكوادور
تابعنا عبر
قُتل 10 أشخاص في هجوم مسلح استهدف تجمعا للسكان في مدينة غواياكيل الساحلية بالإكوادور.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "إلكوميرسيو" الإكوادورية، عن الشرطة المحلية قولها "وقعت مذبحة جديدة الليلة الماضية في غواياكيل، حيث أطلقت مجموعة من المسلحين النار على مجموعة كبيرة من الأشخاص، الذين كانوا يشاهدون مباراة كرة قدم في أحد الأحياء".
وأضافت: "تسبب الهجوم المسلح في مقتل 10 أشخاص".
ولقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم في هجوم مسلح في شمال الإكوادور، منتصف الشهر الجاري.
وزاد العنف في الإكوادور بشكل كبير، وارتفع عدد جرائم القتل في العام الماضي بشكل ملحوظ وتتهم الحكومة تجار المخدرات بموجة العنف.