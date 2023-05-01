https://sputnikarabic.ae/20230501/إسرائيل-تعتقل-قياديا-بـ-الجهاد-الإسلامي-شمالي-الضفة-الغربية-1076503441.html

إسرائيل تعتقل قياديا بـ "الجهاد الإسلامي" شمالي الضفة الغربية

إسرائيل تعتقل قياديا بـ "الجهاد الإسلامي" شمالي الضفة الغربية

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، فجر اليوم الإثنين، مهدي الشرقاوي القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T05:37+0000

2023-05-01T05:37+0000

2023-05-01T05:38+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار الضفة الغربية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/14/1069286560_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_d737f540888aae357e82ddc62e71a512.jpg

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت الشرقاوي، في مداهمة لمنزله في بلدة الزبابدة جنوب جنين.من جانبها، قالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن "اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المجاهد مهدي الشرقاوي من قبل قوات الاحتلال (تقصد إسرائيل) فجر اليوم لن ينال من عزيمة أبناء شعبنا ومجاهدينا الأحرار".وأضافت في تصريحات أدلى بها الناطق الإعلامي باسمها طارق عز الدين: "مهما صعد الاحتلال من ممارساته الإجرامية بحق أبناء شعبنا وقياداته وكوادره لن تخمد ثورة شعبنا ومقاومته الباسلة".وأكد عز الدين أن الاحتلال "يعلم جيداً أن القائد الذي يُعتقل أو يُستشهد سيخلفه ألف قائد ولن تتوقف انتفاضتنا المباركة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا كاملة مهما كان الثمن".وتشن إسرائيل موجة من الاعتقالات لناشطين فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية تقول إنهم ضالعون في التخطيط لهجمات ضد جنودها ومواطنيها.في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، صباح اليوم الاثنين، بمقتل الفلسطيني جبريل محمد اللدعة (17 عاماً)، متأثرا بجروح أصيب بها، وإصابة 6 آخرين، من بينهم 3 في حالة خطيرة خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم عقبة جبر جنوب أريحا وسط الضفة.فيما قال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة إن "قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها المخيم أمين سر حركة "فتح" في المخيم أحمد جهاد أبو العسل، وأحمد جبر وهدان".ولليوم العاشر على التوالي، تواصل السلطات الإسرائيلية، إغلاق مداخل ومخارج مدينة أريحا من عدة جهات وتفتيش سيارات المواطنين وإجبار إصحابها على الانتظار لساعات، وفق المصدر ذاته.

https://sputnikarabic.ae/20230428/شاهد-عيان-لـسبوتنيك-القوات-الإسرائيلية-تفرض-حصارا-محكما-على-مدينة-أريحا-لليوم-السابع-على-التوالي-1076418425.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي