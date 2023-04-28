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https://sputnikarabic.ae/20230428/شاهد-عيان-لـسبوتنيك-القوات-الإسرائيلية-تفرض-حصارا-محكما-على-مدينة-أريحا-لليوم-السابع-على-التوالي-1076418425.html
شاهد عيان لـ"سبوتنيك": القوات الإسرائيلية تفرض حصارا محكما على مدينة أريحا لليوم السابع على التوالي
شاهد عيان لـ"سبوتنيك": القوات الإسرائيلية تفرض حصارا محكما على مدينة أريحا لليوم السابع على التوالي
أفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بمواصلة قوات الجيش الإسرائيلي فرض حصار وإغلاق على مداخل ومنافذ مدينة أريحا، لليوم السابع على التوالي. 28.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-28T11:50+0000
2023-04-28T12:04+0000
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رام الله - سبوتنيك. ويأتي هذا الحصار في وقت اقتحمت فيه القوات الإسرائيلية مخيم عقبة جبر للاجئين الفلسطينيين جنوب غربي مدينة أريحا.وبحسب الشاهد لوكالة "سبوتنيك": "تفرض القوات الإسرائيلية حصارا محكما على المدينة، فضلا عن نشر حواجز عسكرية عند المداخل الرئيسية والفرعية والمنافذ المؤدية للمدينة ومخيميها".وتجري عمليات تفتيش في المركبات وتدقيق في بطاقات الفلسطينيين وتحتجز المركبات العمومية والخاصة التي تصل قرب الحواجز.وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت، فجر اليوم الجمعة، مخيم عقبة جبر وداهمت عددا من المنازل وأجرت فيها عمليات تفتيش وفد اندلعت دون أن تخلف إصابات، حسب ما أفاد به شاهد العيان لمراسل "سبوتنيك".
https://sputnikarabic.ae/20230302/محافظ-أريحا-لـسبوتنيك-حصار-المدينة-عقاب-لكل-الفلسطينيين-ولا-سلام-مع-حكومة-تضم-بن-غفير-وسموترتش-1074236892.html
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الأخبار, حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الأخبار, حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

شاهد عيان لـ"سبوتنيك": القوات الإسرائيلية تفرض حصارا محكما على مدينة أريحا لليوم السابع على التوالي

11:50 GMT 28.04.2023 (تم التحديث: 12:04 GMT 28.04.2023)
© AP Photo / Nasser Nasserالجيش الإسرائيلي يعتقل شاب فلسطيني في نابلس بالضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعتقل شاب فلسطيني في نابلس بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Nasser Nasser
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حصري
أفاد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بمواصلة قوات الجيش الإسرائيلي فرض حصار وإغلاق على مداخل ومنافذ مدينة أريحا، لليوم السابع على التوالي.
رام الله - سبوتنيك. ويأتي هذا الحصار في وقت اقتحمت فيه القوات الإسرائيلية مخيم عقبة جبر للاجئين الفلسطينيين جنوب غربي مدينة أريحا.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
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وبحسب الشاهد لوكالة "سبوتنيك": "تفرض القوات الإسرائيلية حصارا محكما على المدينة، فضلا عن نشر حواجز عسكرية عند المداخل الرئيسية والفرعية والمنافذ المؤدية للمدينة ومخيميها".
وتجري عمليات تفتيش في المركبات وتدقيق في بطاقات الفلسطينيين وتحتجز المركبات العمومية والخاصة التي تصل قرب الحواجز.
وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي قد اقتحمت، فجر اليوم الجمعة، مخيم عقبة جبر وداهمت عددا من المنازل وأجرت فيها عمليات تفتيش وفد اندلعت دون أن تخلف إصابات، حسب ما أفاد به شاهد العيان لمراسل "سبوتنيك".
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