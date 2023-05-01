https://sputnikarabic.ae/20230501/اتحاد-الشغل-التونسي-نحن-بحاجة-لوحدة-وطنية-ولحوار-من-أجل-النهوض-بالبلاد-1076532874.html

اتحاد الشغل التونسي: نحن بحاجة لوحدة وطنية ولحوار من أجل النهوض بالبلاد

اتحاد الشغل التونسي: نحن بحاجة لوحدة وطنية ولحوار من أجل النهوض بالبلاد

شدد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، اليوم الاثنين، على أن تونس بحاجة في هذه المرحلة للوحدة الوطنية،... 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T16:47+0000

2023-05-01T16:47+0000

2023-05-01T16:47+0000

العالم العربي

مؤتمر الحوار الوطني

تونس

مذكرة احتجاج

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0f/1062273730_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_3083e6119b46dedc8adcfd4daac57cae.jpg

وقال في كلمة ألقاها خلال تجمع عمالي نظمه اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال، إن "البلاد بحاجة لوحدة وطنية من أجل النهوض بتونس اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ولاستعادة مكانتها".وأشار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إلى مبادرة الحوار الوطني التي يعتزم إطلاقها بالاشتراك مع عدة منظمات وطنية، قائلا إن "ما دفعنا للقيام بالمبادرة المشتركة هو حرصنا على أمن البلاد واستقرارها وحماية استقلالها". وأكد في هذا الصدد، أن إطلاق هذا الحوار أصبح "مسألة حياتية بالنسبة لوطننا وشعبنا بما يستوجب توفير المناخ المناسب لمشاركة واسعة فيه وهي مشاركة لا تكون حقيقية وفاعلة إلا باحترام الحريات وتوسيع مجالاتها وصيانة حرية التعبير والصحافة والحرص على استقلالية القضاء واحترام حرية العمل النقابي".وشدد على أهمية صون مكتسبات البلاد في مجال الحقوق والحريات ولا سيما منها حرية العمل النقابي، لافتا إلى أنه "لا أحد ينكر اليوم ما يكتسيه العمل النقابي من أهمية في توفير أفضل الظروف للشغالين من خلال عناية النقابات بمختلف أصنافها بمنظوريها والإحاطة بهم وتبني مشاغلهم ومختلف المشكلات والقضايا التي تواجههم".

https://sputnikarabic.ae/20230311/اتحاد-الشغل-التونسي-يدعو-إلى-إضراب-عن-العمل-في-حقل-البرمة-النفطي-1074608650.html

تونس

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, مؤتمر الحوار الوطني, تونس, مذكرة احتجاج