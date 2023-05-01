https://sputnikarabic.ae/20230501/التقاط-صور-دقيقة-للحظة-انفجار-عاصفة-شمسية-عملاقة-خلال-كسوف-الشمس-صور-وفيديو-1076510058.html

التقاط صور دقيقة للحظة انفجار عاصفة شمسية عملاقة خلال كسوف الشمس... صور وفيديو

التقاط صور دقيقة للحظة انفجار عاصفة شمسية عملاقة خلال كسوف الشمس... صور وفيديو

التقط مجموعة من المصورين الفلكيين صورة تخطف الأنفاس لـ"الكسوف الهجين" الأخير، الذي كان مرئيًا في السماء فوق أستراليا، الأسبوع الماضي. 01.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-01T09:48+0000

2023-05-01T09:48+0000

2023-05-01T09:48+0000

مجتمع

بيئة

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102249/22/1022492265_0:24:2259:1294_1920x0_80_0_0_e6911fb9d114ec88244b365338d2752b.jpg

وتُظهر الصورة بشكل أساسي الخيوط الشبحية لإكليل الشمس، أو الغلاف الجوي الخارجي، لكنها التقطت أيضًا لمحة خافتة عن اندلاع البلازما الممغنطة، المعروفة باسم طرد الكتلة الإكليلية (CME)، وهي تنفجر بعيدًا عن الشمس.ويُعرف الكسوف النادر، الذي حدث في 20 أبريل/نيسان، بأنه هجين لأنه يجمع بين خسوفين منفصلين يحدثان في نفس الوقت، وشمل ذلك كسوفًا كليًا للشمس، وهو احتجاب عابر ولكنه كامل للشمس، وخسوف حلقي للشمس، كسوف أطول ولكنه غير مكتمل حيث تظل هالة من البلازما مرئية حول القمر.وذكرت مجلة "لايف ساينس" أن هذا كان أول خسوف هجين منذ أكثر من عقد.وبيّنت المجلة أن الصورة الجديدة عبارة عن مجموعة من مئات الصور التي التقطها المصورون الفلكيون التشيكيون.وبحسب المجلة كان المصورون الفلكيون يأملون في الحصول على لمحة عن الهالة في ذلك اليوم، لكنهم لم يتوقعوا أيضًا رؤية رؤية انفجار الانبعاث الكتلي الإكليلي بعيدا عن الشمس.وتُظهر الصورة أيضًا ظاهرة "الحلقة الماسية" الأيقونية، حيث تبدأ الشمس في التحرك من خلف القمر مع انتهاء مجملها، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.أتاح الكسوف الشمسي، في الماضي، أيضًا فرصًا لمصوري النجوم لالتقاط صور لمرة واحدة في العمر، مثل "الحلقة الذهبية" الحائزة على جوائز، والتي التقطها المصور الصيني، شوتشانغ دونغ، أثناء كسوف فوق التبت في عام 2020.

https://sputnikarabic.ae/20230501/مركبة-تجوال-صينية-ترصد-دليلا-على-وجود-مياه-سائلة-عند-خطوط-العرض-المنخفضة-للكوكب-الأحمر-1076507682.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بيئة, منوعات