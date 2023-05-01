https://sputnikarabic.ae/20230501/القبض-على-بوريس-جونسون-مخمورا-مع-رخصة-قيادة-أوكرانية-في-هولندا-1076515528.html
القبض على "بوريس جونسون" مخمورا مع رخصة قيادة أوكرانية في هولندا
القبض على "بوريس جونسون" مخمورا مع رخصة قيادة أوكرانية في هولندا
ذكرت قناة Oogtv التلفزيونية المحلية أنه في مدينة غرونينغن الهولندية، ألقي القبض على سائق مخمور يحمل رخصة قيادة أوكرانية مزورة باسم رئيس الوزراء البريطاني... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T11:59+0000
2023-05-01T11:59+0000
2023-05-01T11:59+0000
العالم
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وقع الحادث ليلة الأحد، حيث أوقف ضباط الشرطة السائق خلال تفتيش الطريق الروتيني وسرعان ما أدركوا أن الرجل كان مخمورا.أثناء البحث في السيارة، وجدوا رخصة قيادة مزورة. اتضح أنها رخصة أوكرانية صادرة باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون. احتوت الوثيقة على صورة للسياسي، وكذلك مكانه الحقيقي وتاريخ ميلاده. تنتهي صلاحية الوثيقة في عام 3000.تم تغريم السائق وصادرت الشرطة الرخصة المزورة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
القبض على "بوريس جونسون" مخمورا مع رخصة قيادة أوكرانية في هولندا
تابعنا عبر
ذكرت قناة Oogtv التلفزيونية المحلية أنه في مدينة غرونينغن الهولندية، ألقي القبض على سائق مخمور يحمل رخصة قيادة أوكرانية مزورة باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون.
وقع الحادث ليلة الأحد، حيث أوقف ضباط الشرطة السائق خلال تفتيش الطريق الروتيني وسرعان ما أدركوا أن الرجل كان مخمورا.
أثناء البحث في السيارة، وجدوا رخصة قيادة مزورة. اتضح أنها رخصة أوكرانية صادرة باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون. احتوت الوثيقة على صورة للسياسي، وكذلك مكانه الحقيقي وتاريخ ميلاده. تنتهي صلاحية الوثيقة في عام 3000.
تم تغريم السائق وصادرت الشرطة الرخصة المزورة.