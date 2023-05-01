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https://sputnikarabic.ae/20230501/برقم-قياسي-لبنان-يسجل-أعلى-نسبة-تضخم-غذائي-في-العالم-1076528798.html
برقم قياسي... لبنان يسجل أعلى نسبة تضخم غذائي في العالم
برقم قياسي... لبنان يسجل أعلى نسبة تضخم غذائي في العالم
كشف تقرير للبنك الدولي، أن لبنان سجل أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب ‏العالم. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T15:31+0000
2023-05-01T15:31+0000
العالم العربي
تضخم
لبنان
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وبحسب التقرير، فإن لبنان احتل المرتبة الأولى بنسبة 261%، ليتفوق بذلك على زيمبابوي التي جاءت ‏في المرتبة الثانية بفارق مضاعف، كاشفا أن نسبة تضخم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة ‏حول العالم وفي كل فئات الدخل حيث أن 70.6% من البلاد ‏ذات الدخل المنخفض و90.9% من البلاد ذات الدخل ‏المتوسط الأدنى و87.0% من البلاد ذات الدخل المتوسط ‏المرتفع قد شهدت نسب تضخم إجمالية تخطت عتبة الـ5%، ‏كما أن لدى بعضها نسب تضخم فاقت نسبة الـ10%.‏أما بالنسبة إلى ما يخص نسبة التضخم الحقيقي، فقد بلغت نسبة ‏التغير السنوية في أسعار الغذاء في لبنان 71% في الفترة ‏المذكورة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40%، ورواندا بنسبة ‏‏32%، ومصر بنسبة 30%.‏وبين التقرير أن 84.2% من البلدان ذات الدخل المرتفع ‏تعاني من نسب تضخم عالية ونسب تضخم مرتفعة في مؤشر ‏أسعار الغذاء، موضحا أن البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخم في ‏أسعار الغذاء تقع في القارة الأفريقية وأمريكا ‏اللاتينية، وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى.وأشار الى أن نسبة التضخم الحقيقية في أسعار الغذاء، تخطت نسبة التضخم الحقيقية ‏الإجمالية في 86.5% من البلدان الـ163 المشمولة في ‏التقرير.‏
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العالم العربي, تضخم, لبنان
العالم العربي, تضخم, لبنان

برقم قياسي... لبنان يسجل أعلى نسبة تضخم غذائي في العالم

15:31 GMT 01.05.2023
© Sputnik . Abed.K Bayإضراب أساتذة لبنان يدخل أسبوعه الثاني وإرتفاع وتيرة الإحتجاجات "لرفع الظلم وتحقيق الإنصاف وإنقاذ مصير الطلاب"
إضراب أساتذة لبنان يدخل أسبوعه الثاني وإرتفاع وتيرة الإحتجاجات لرفع الظلم وتحقيق الإنصاف وإنقاذ مصير الطلاب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© Sputnik . Abed.K Bay
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كشف تقرير للبنك الدولي، أن لبنان سجل أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء ضمن الترتيب ‏العالم.
وبحسب التقرير، فإن لبنان احتل المرتبة الأولى بنسبة 261%، ليتفوق بذلك على زيمبابوي التي جاءت ‏في المرتبة الثانية بفارق مضاعف، كاشفا أن نسبة تضخم أسعار الغذاء لا تزال مرتفعة ‏حول العالم وفي كل فئات الدخل حيث أن 70.6% من البلاد ‏ذات الدخل المنخفض و90.9% من البلاد ذات الدخل ‏المتوسط الأدنى و87.0% من البلاد ذات الدخل المتوسط ‏المرتفع قد شهدت نسب تضخم إجمالية تخطت عتبة الـ5%، ‏كما أن لدى بعضها نسب تضخم فاقت نسبة الـ10%.‏
وسجّل لبنان أعلى نسبة تضخم إسمية في أسعار الغذاء حول ‏العالم، تلته زيمبابوي بنسبة 128%، ثم الأرجنتين 107%، إيران 73%، تركيا 67%، مصر 63%، رواندا 63%، سورينام 59%، لاوس 51%، وغانا 51%.
أما بالنسبة إلى ما يخص نسبة التضخم الحقيقي، فقد بلغت نسبة ‏التغير السنوية في أسعار الغذاء في لبنان 71% في الفترة ‏المذكورة، تبعته زيمبابوي بنسبة 40%، ورواندا بنسبة ‏‏32%، ومصر بنسبة 30%.‏
وبين التقرير أن 84.2% من البلدان ذات الدخل المرتفع ‏تعاني من نسب تضخم عالية ونسب تضخم مرتفعة في مؤشر ‏أسعار الغذاء، موضحا أن البلدان التي عانت من أعلى نسب تضخم في ‏أسعار الغذاء تقع في القارة الأفريقية وأمريكا ‏اللاتينية، وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى.
وأشار الى أن نسبة التضخم الحقيقية في أسعار الغذاء، تخطت نسبة التضخم الحقيقية ‏الإجمالية في 86.5% من البلدان الـ163 المشمولة في ‏التقرير.‏
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