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رئيس الأركان الجزائري يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية
رئيس الأركان الجزائري يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية
أشرف رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الخامسة. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T11:37+0000
2023-05-01T11:37+0000
العالم العربي
تمرين عسكري
الجزائر
ذخيرة حية
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وقالت وزارة الدفاع في بيان، اليوم الإثنين، إن التمرين نفذته وحدات اللواء السابع المدرع مدعمة بوحدات من القوات البرية، الجوية ووحدات للإسناد التقني بالميدان الخامس للرمي والمناورات بأمدوكال بالناحية العسكرية الخامسة.كما أشار البيان إلى أن الفريق أول السعيد شنقريحة أسدى للوحدات المشاركة في هذا التمرين جملة من التعليمات والتوجيهات تصب في مجملها في ضرورة التقييم الموضوعي لنتائج هذا التمرين من أجل تحقيق النتائج المنشودة.
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العالم العربي, تمرين عسكري, الجزائر, ذخيرة حية
العالم العربي, تمرين عسكري, الجزائر, ذخيرة حية

رئيس الأركان الجزائري يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية

11:37 GMT 01.05.2023
© AFP 2023 / FAROUK BATICHEالجيش الجزائري
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / FAROUK BATICHE
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أشرف رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الخامسة.
وقالت وزارة الدفاع في بيان، اليوم الإثنين، إن التمرين نفذته وحدات اللواء السابع المدرع مدعمة بوحدات من القوات البرية، الجوية ووحدات للإسناد التقني بالميدان الخامس للرمي والمناورات بأمدوكال بالناحية العسكرية الخامسة.

"تنفيذ هذا التمرين يؤكد بصورة جلية القدرة الكبيرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في التنفيذ الناجح للمهام المسندة إليها والتحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنلوجيا العالية، يؤكد التطور والجاهزية والانسجام العملياتي الذي بلغته قواتنا المسلحة في مجال تنفيذ مثل هذه التمارين التكتيكية ذات المستوى العالي".

وزارة الدفاع الجزائرية
كما أشار البيان إلى أن الفريق أول السعيد شنقريحة أسدى للوحدات المشاركة في هذا التمرين جملة من التعليمات والتوجيهات تصب في مجملها في ضرورة التقييم الموضوعي لنتائج هذا التمرين من أجل تحقيق النتائج المنشودة.
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