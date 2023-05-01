https://sputnikarabic.ae/20230501/روسيا--زلزال-بقوة-5-درجات-يقع-بالقرب-من-بركان-شيفلوتش-في-كامتشاتكا-1076503915.html
روسيا .. زلزال بقوة 5 درجات يقع بالقرب من بركان شيفلوتش في كامتشاتكا
روسيا .. زلزال بقوة 5 درجات يقع بالقرب من بركان شيفلوتش في كامتشاتكا
أفاد فرع الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة لأكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا بتسجيل زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ليل الإثنين بالقرب من بركان شيفلوتش في... 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T06:03+0000
2023-05-01T06:03+0000
2023-05-01T06:03+0000
روسيا
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بلاغوفيشنسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الهيئة في حسابها على "تليغرام": "الليلة عند الساعة 2.50، في منطقة بركان شيفلوتش على عمق كيلومترين، وقع زلزال بقوة 5.0 درجات وشعر به الناس في قرية كليوتشي".وسجلت الأرصاد يوم الأحد 15 أبريل الماضي زلزالا بالقرب من بركان شيفلوتش.
https://sputnikarabic.ae/20230426/زلزال-بقوة-55-يضرب-شمال-مدينة-السلوم-المصرية-1076343068.html
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روسيا
روسيا .. زلزال بقوة 5 درجات يقع بالقرب من بركان شيفلوتش في كامتشاتكا
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أفاد فرع الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة لأكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا بتسجيل زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ليل الإثنين بالقرب من بركان شيفلوتش في كامتشاتكا.
بلاغوفيشنسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الهيئة في حسابها على "تليغرام": "الليلة عند الساعة 2.50، في منطقة بركان شيفلوتش على عمق كيلومترين، وقع زلزال بقوة 5.0 درجات وشعر به الناس في قرية كليوتشي".
وسجلت الأرصاد يوم الأحد 15 أبريل الماضي زلزالا بالقرب من بركان شيفلوتش.