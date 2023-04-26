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زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب اليونان ويشعر به سكان القاهرة
زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب اليونان ويشعر به سكان القاهرة
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، مساء الأربعاء، وقوع زلزال في اليونان شعر به سكان مدن من بينها القاهرة. 26.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-26T21:20+0000
2023-04-26T21:25+0000
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ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن المعهد أن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليونان قبل قليل.وأوضح أن مركز الزلزال يبعد نحو 600 كيلومتر عن مدينة السلوم الواقعة غربي البلاد.وذكر المعهد أن الزلزال شعر به مواطنون في عدد من المدن المصرية من بينها القاهرة.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفاد المعهد بوقوع زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر على بعد 37 كيلومترا شمال مدينة الغردقة.وضرب في فبراير/ شباط الماضي، زلزال بقوة 4.1 درجة ريختر شمالي مدينة السويس شرق مصر، دون التتسبب في وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
https://sputnikarabic.ae/20230426/زلزال-يضرب-أضنة-التركية-1076289463.html
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زلزال, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, اليونان, أخبار العالم الآن
زلزال, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, اليونان, أخبار العالم الآن

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب اليونان ويشعر به سكان القاهرة

21:20 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 21:25 GMT 26.04.2023)
© AFP 2023 / Richter magnitude scale / مقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale /
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أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، مساء الأربعاء، وقوع زلزال في اليونان شعر به سكان مدن من بينها القاهرة.
ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن المعهد أن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليونان قبل قليل.
منظر لقاعة فندق دمر خلال زلزال ضرب أنطاكيا، جنوب شرق تركيا، يوم 13 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
زلزال يضرب أضنة التركية
06:20 GMT
وأوضح أن مركز الزلزال يبعد نحو 600 كيلومتر عن مدينة السلوم الواقعة غربي البلاد.
وذكر المعهد أن الزلزال شعر به مواطنون في عدد من المدن المصرية من بينها القاهرة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفاد المعهد بوقوع زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر على بعد 37 كيلومترا شمال مدينة الغردقة.
وضرب في فبراير/ شباط الماضي، زلزال بقوة 4.1 درجة ريختر شمالي مدينة السويس شرق مصر، دون التتسبب في وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
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