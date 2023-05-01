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صدور مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي
صدور مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لولي العهد وإجراء انتخابات لانتخاب مجلس جديد وفقا للدستور. 01.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-01T15:55+0000
2023-05-01T16:29+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المرسوم صدر بعد الإطلاع على الدستور وبما يتوافق مع الأمر الأميري الصادر في الـ 15 من نوفمبر/ تشرين الثاني الخاص بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.ونشرت الوكالة نص مرسوم حل مجلس الأمة، الذي أشار إلى أنه صدر احتكاما إلى الدستور واحتراما لإرداة الشعب ومصالحه العليا.كما أشار المرسوم إلى أن الهدف منه هو الحفاظ على مصالح البلاد في ضوء المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.ولفت المرسوم إلى أن الأمة هي مصدر السلطات وأن الرجوع لها واجب لتقرر اختيار ممثليها، الذين يشاركون في إدارة شؤون البلاد.يذكر أن ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، حل مجلس الأمة، الذي تم انتخابه في 2020، بعدما أعادته المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان المجلس المنتخب في 2022.وكانت المحكمة الدستورية الكويتية أصدرت قرارا بإبطال انتخابات مجلس الأمة الذي تم انتخابه في 2022. وقضت بإعادة مجلس الأمة المنتخب عام 2020.وطالب مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي الذي صدر قرارا بحله بالعودة إلى الشعب لإجراء الانتخابات مع التأكد من سلامة الإجراءات حتى لا تتكرر الأخطاء التي أدت إلى إبطال المجلس.
https://sputnikarabic.ae/20230319/الكويت-المحكمة-الدستورية-تبطل-انتخابات-مجلس-الأمة-2022-وإعادة-مجلس-2020-1074906719.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

صدور مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي

15:55 GMT 01.05.2023 (تم التحديث: 16:29 GMT 01.05.2023)
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATحفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لولي العهد وإجراء انتخابات لانتخاب مجلس جديد وفقا للدستور.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المرسوم صدر بعد الإطلاع على الدستور وبما يتوافق مع الأمر الأميري الصادر في الـ 15 من نوفمبر/ تشرين الثاني الخاص بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.
ونشرت الوكالة نص مرسوم حل مجلس الأمة، الذي أشار إلى أنه صدر احتكاما إلى الدستور واحتراما لإرداة الشعب ومصالحه العليا.
كما أشار المرسوم إلى أن الهدف منه هو الحفاظ على مصالح البلاد في ضوء المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ولفت المرسوم إلى أن الأمة هي مصدر السلطات وأن الرجوع لها واجب لتقرر اختيار ممثليها، الذين يشاركون في إدارة شؤون البلاد.
يذكر أن ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، حل مجلس الأمة، الذي تم انتخابه في 2020، بعدما أعادته المحكمة الدستورية التي قضت ببطلان المجلس المنتخب في 2022.
رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
الكويت... المحكمة الدستورية تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022 وتعيد تشكيلة المجلس لعام 2020
19 مارس, 08:57 GMT
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية أصدرت قرارا بإبطال انتخابات مجلس الأمة الذي تم انتخابه في 2022. وقضت بإعادة مجلس الأمة المنتخب عام 2020.
وطالب مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي الذي صدر قرارا بحله بالعودة إلى الشعب لإجراء الانتخابات مع التأكد من سلامة الإجراءات حتى لا تتكرر الأخطاء التي أدت إلى إبطال المجلس.
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