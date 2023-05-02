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https://sputnikarabic.ae/20230502/تسلسل-زمني-لانزلاق-اليمن-إلى-دائرة-العنف-وكيفية-تطور-الصراع-1076560556.html
تسلسل زمني لانزلاق اليمن إلى دائرة العنف وكيفية تطور الصراع
تسلسل زمني لانزلاق اليمن إلى دائرة العنف وكيفية تطور الصراع
يجرى وفدان سعودي وعُماني محادثات مع مسؤولين من جماعة "أنصار الله" اليمنية، في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك للتوصل إلى هدنة دائمة تنهي أحدث فصل للصراع في تاريخ... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, инфографика
انفوجرافيك, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, инфографика

تسلسل زمني لانزلاق اليمن إلى دائرة العنف وكيفية تطور الصراع

11:04 GMT 02.05.2023
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يجرى وفدان سعودي وعُماني محادثات مع مسؤولين من جماعة "أنصار الله" اليمنية، في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك للتوصل إلى هدنة دائمة تنهي أحدث فصل للصراع في تاريخ اليمن الحديث.
تسلسل زمني لانزلاق اليمن إلى دائرة العنف وكيفية تطور الصراع - سبوتنيك عربي
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