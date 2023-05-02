"خط الجمال"... أغرب أزياء حفل ميت غالا 2023
المغنية والممثلة البربادوسية ريهانا تصل لحضور حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023
المغنية والممثلة البربادوسية ريهانا تصل لحضور حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023
الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز تصل لحضور حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 في نيويورك.
الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز تصل لحضور حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 في نيويورك.
المغنية النيجيرية تيمس تصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023.
المغنية النيجيرية تيمس تصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023.
الممثل الأمريكي جاريد ليتو، والممثلة الأمريكية المكسيكية سلمى حايك، والممثلة الأمريكية آشلي بارك (يمين) يصلون لحضور حفل Met Gala 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك. 1 مايو 2023.
الممثل الأمريكي جاريد ليتو، والممثلة الأمريكية المكسيكية سلمى حايك، والممثلة الأمريكية آشلي بارك (يمين) يصلون لحضور حفل Met Gala 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك. 1 مايو 2023.
تصل عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023.
تصل عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023.
الممثل الأمريكي روبرت باتينسون، إلى اليمين، وسوكي ووترهاوس يحضران حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 في نيويورك.
الممثل الأمريكي روبرت باتينسون، إلى اليمين، وسوكي ووترهاوس يحضران حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 في نيويورك.
الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز تصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023.
الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز تصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023.
الممثلة والمغنية الأمريكية جانيل موني تصل إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
الممثلة والمغنية الأمريكية جانيل موني تصل إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
عارضة الأزياء الأمريكية آشلي غراهام في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 في نيويورك.
عارضة الأزياء الأمريكية آشلي غراهام في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 في نيويورك.
كايلي جينر، الناشطة الاجتماعية الأمريكية، في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
كايلي جينر، الناشطة الاجتماعية الأمريكية، في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
الممثل الأمريكي جيريمي بوب يصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 ، في نيويورك.
الممثل الأمريكي جيريمي بوب يصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 ، في نيويورك.
الممثلة كريستين ستيوارت في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
الممثلة كريستين ستيوارت في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
عارضة الأزياء الكورية الجنوبية سورا تشوي في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
عارضة الأزياء الكورية الجنوبية سورا تشوي في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس (إلى اليسار) والمغني وكاتب الأغاني الأمريكي نيك جوناس يصلان لحضور حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس (إلى اليسار) والمغني وكاتب الأغاني الأمريكي نيك جوناس يصلان لحضور حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
المغنية الأمريكية Doja Cat تصل حفل حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
المغنية الأمريكية Doja Cat تصل حفل حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
باريس هيلتون وزوجها كارتر ريوم في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
باريس هيلتون وزوجها كارتر ريوم في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
كيم كارداشيان في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
كيم كارداشيان في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
مغنية الراب الأمريكية آيس سبايس تصل إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
مغنية الراب الأمريكية آيس سبايس تصل إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
الممثلة الأمريكية جيسيكا شاستين تصل إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
الممثلة الأمريكية جيسيكا شاستين تصل إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
الممثلة الأمريكية أماندا سيفريد تصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في في نيويورك، 1 مايو 2023.
الممثلة الأمريكية أماندا سيفريد تصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في في نيويورك، 1 مايو 2023.
عارضة الأزياء الإنجليزية كارين إلسون تصل حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.
عارضة الأزياء الإنجليزية كارين إلسون تصل حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.