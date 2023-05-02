https://sputnikarabic.ae/20230502/خط-الجمال-أغرب-أزياء-حفل-ميت-غالا-2023-1076548938.html

"خط الجمال"... أغرب أزياء حفل ميت غالا 2023

"خط الجمال"... أغرب أزياء حفل ميت غالا 2023

استضاف متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، مساء أمس الاثنين، حفل ميت غالا (Met Gala) لعام 2023. 02.05.2023, سبوتنيك عربي

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واحتفل متحف متروبوليتان للفنون هذا العام بافتتاح معرض معهد الأزياء بعنوان: "كارل لاغرفيلد: خط الجمال" (Karl Lagerfeld: A Line of Beauty). هذا العام يحتفي "ميت غالا" بالمصمم العالمي كارل لاغرفيلد، وبناءً عليه طُلب من جميع الحاضرين، ارتداء الأزياء التي تحمل خلاصة تصميمات كارل لاغرفيلد، في منافسة أنيقة على السجادة الحمراء.شاهد أيضا - أكثر الأزياء إثارة وغرابة من حفل "ميت غالا 2021"حفل الأزياء العالمي، ميت غالا Met Gala - هو حدث خيري يتم تنظيمه في الاثنين الأول من مايو/ أيار كل عام، في متحف ميتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، ويُعتبر في نظر عشاق الموضة حول العالم، الحدث الأكبر والأهم على مدار العام.

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