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"خط الجمال"... أغرب أزياء حفل ميت غالا 2023
"خط الجمال"... أغرب أزياء حفل ميت غالا 2023
استضاف متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، مساء أمس الاثنين، حفل ميت غالا (Met Gala) لعام 2023. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
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واحتفل متحف متروبوليتان للفنون هذا العام بافتتاح معرض معهد الأزياء بعنوان: "كارل لاغرفيلد: خط الجمال" (Karl Lagerfeld: A Line of Beauty). هذا العام يحتفي "ميت غالا" بالمصمم العالمي كارل لاغرفيلد، وبناءً عليه طُلب من جميع الحاضرين، ارتداء الأزياء التي تحمل خلاصة تصميمات كارل لاغرفيلد، في منافسة أنيقة على السجادة الحمراء.شاهد أيضا - أكثر الأزياء إثارة وغرابة من حفل "ميت غالا 2021"حفل الأزياء العالمي، ميت غالا Met Gala - هو حدث خيري يتم تنظيمه في الاثنين الأول من مايو/ أيار كل عام، في متحف ميتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، ويُعتبر في نظر عشاق الموضة حول العالم، الحدث الأكبر والأهم على مدار العام.
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фото, صور

"خط الجمال"... أغرب أزياء حفل ميت غالا 2023

10:15 GMT 02.05.2023
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استضاف متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، مساء أمس الاثنين، حفل ميت غالا (Met Gala) لعام 2023.
واحتفل متحف متروبوليتان للفنون هذا العام بافتتاح معرض معهد الأزياء بعنوان: "كارل لاغرفيلد: خط الجمال" (Karl Lagerfeld: A Line of Beauty).
هذا العام يحتفي "ميت غالا" بالمصمم العالمي كارل لاغرفيلد، وبناءً عليه طُلب من جميع الحاضرين، ارتداء الأزياء التي تحمل خلاصة تصميمات كارل لاغرفيلد، في منافسة أنيقة على السجادة الحمراء.
شاهد أيضا - أكثر الأزياء إثارة وغرابة من حفل "ميت غالا 2021"
حفل الأزياء العالمي، ميت غالا Met Gala - هو حدث خيري يتم تنظيمه في الاثنين الأول من مايو/ أيار كل عام، في متحف ميتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، ويُعتبر في نظر عشاق الموضة حول العالم، الحدث الأكبر والأهم على مدار العام.
© AFP 2023 / Angela Weiss

المغنية والممثلة البربادوسية ريهانا تصل لحضور حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023

المغنية والممثلة البربادوسية ريهانا تصل لحضور حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023 - سبوتنيك عربي
1/22
© AFP 2023 / Angela Weiss

المغنية والممثلة البربادوسية ريهانا تصل لحضور حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023

© AFP 2023 / Angela Weiss

الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز تصل لحضور حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 في نيويورك.

الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز تصل لحضور حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 في نيويورك. - سبوتنيك عربي
2/22
© AFP 2023 / Angela Weiss

الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز تصل لحضور حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 في نيويورك.

© AFP 2023 / Angela Weiss

المغنية النيجيرية تيمس تصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023.

المغنية النيجيرية تيمس تصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
3/22
© AFP 2023 / Angela Weiss

المغنية النيجيرية تيمس تصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023.

© AFP 2023 / Angela Weiss

الممثل الأمريكي جاريد ليتو، والممثلة الأمريكية المكسيكية سلمى حايك، والممثلة الأمريكية آشلي بارك (يمين) يصلون لحضور حفل Met Gala 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك. 1 مايو 2023.

الممثل الأمريكي جاريد ليتو، والممثلة الأمريكية المكسيكية سلمى حايك، والممثلة الأمريكية آشلي بارك (يمين) يصلون لحضور حفل Met Gala 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك. 1 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
4/22
© AFP 2023 / Angela Weiss

الممثل الأمريكي جاريد ليتو، والممثلة الأمريكية المكسيكية سلمى حايك، والممثلة الأمريكية آشلي بارك (يمين) يصلون لحضور حفل Met Gala 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك. 1 مايو 2023.

© AFP 2023 / Angela Weiss

تصل عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023.

تصل عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
5/22
© AFP 2023 / Angela Weiss

تصل عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023.

© AP Photo / Evan Agostini/Invision

الممثل الأمريكي روبرت باتينسون، إلى اليمين، وسوكي ووترهاوس يحضران حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 في نيويورك.

الممثل الأمريكي روبرت باتينسون، إلى اليمين، وسوكي ووترهاوس يحضران حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 في نيويورك. - سبوتنيك عربي
6/22
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

الممثل الأمريكي روبرت باتينسون، إلى اليمين، وسوكي ووترهاوس يحضران حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 في نيويورك.

© AFP 2023 / Angela Weiss

الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز تصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023.

الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز تصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
7/22
© AFP 2023 / Angela Weiss

الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز تصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، 1 مايو 2023.

© AFP 2023 / Angela Weiss

الممثلة والمغنية الأمريكية جانيل موني تصل إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

الممثلة والمغنية الأمريكية جانيل موني تصل إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
8/22
© AFP 2023 / Angela Weiss

الممثلة والمغنية الأمريكية جانيل موني تصل إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

© AFP 2023 / Angela Weiss

عارضة الأزياء الأمريكية آشلي غراهام في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 في نيويورك.

 عارضة الأزياء الأمريكية آشلي غراهام في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 في نيويورك. - سبوتنيك عربي
9/22
© AFP 2023 / Angela Weiss

عارضة الأزياء الأمريكية آشلي غراهام في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 في نيويورك.

© AFP 2023 / Angela Weiss

كايلي جينر، الناشطة الاجتماعية الأمريكية، في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

 كايلي جينر، الناشطة الاجتماعية الأمريكية، في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
10/22
© AFP 2023 / Angela Weiss

كايلي جينر، الناشطة الاجتماعية الأمريكية، في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

© AFP 2023 / Angela Weiss

الممثل الأمريكي جيريمي بوب يصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 ، في نيويورك.

الممثل الأمريكي جيريمي بوب يصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 ، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
11/22
© AFP 2023 / Angela Weiss

الممثل الأمريكي جيريمي بوب يصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023 ، في نيويورك.

© AP Photo / Evan Agostini/Invision

الممثلة كريستين ستيوارت في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

الممثلة كريستين ستيوارت في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
12/22
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

الممثلة كريستين ستيوارت في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

© AP Photo / Evan Agostini/Invision

عارضة الأزياء الكورية الجنوبية سورا تشوي في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

عارضة الأزياء الكورية الجنوبية سورا تشوي في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
13/22
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

عارضة الأزياء الكورية الجنوبية سورا تشوي في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

© AFP 2023 / Angela Weiss

الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس (إلى اليسار) والمغني وكاتب الأغاني الأمريكي نيك جوناس يصلان لحضور حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس (إلى اليسار) والمغني وكاتب الأغاني الأمريكي نيك جوناس يصلان لحضور حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
14/22
© AFP 2023 / Angela Weiss

الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا جوناس (إلى اليسار) والمغني وكاتب الأغاني الأمريكي نيك جوناس يصلان لحضور حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

© AFP 2023 / Angela Weiss

عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

 عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
15/22
© AFP 2023 / Angela Weiss

عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

© AP Photo / Evan Agostini/Invision

المغنية الأمريكية Doja Cat تصل حفل حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

المغنية الأمريكية Doja Cat تصل حفل حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
16/22
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

المغنية الأمريكية Doja Cat تصل حفل حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

© AFP 2023 / Angela Weiss

باريس هيلتون وزوجها كارتر ريوم في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

 باريس هيلتون وزوجها كارتر ريوم في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
17/22
© AFP 2023 / Angela Weiss

باريس هيلتون وزوجها كارتر ريوم في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

© AP Photo / Evan Agostini/Invision

كيم كارداشيان في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

كيم كارداشيان في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
18/22
© AP Photo / Evan Agostini/Invision

كيم كارداشيان في حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

© AFP 2023 / Angela Weiss

مغنية الراب الأمريكية آيس سبايس تصل إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

 مغنية الراب الأمريكية آيس سبايس تصل إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
19/22
© AFP 2023 / Angela Weiss

مغنية الراب الأمريكية آيس سبايس تصل إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

© AFP 2023 / Angela Weiss

الممثلة الأمريكية جيسيكا شاستين تصل إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

الممثلة الأمريكية جيسيكا شاستين تصل إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
20/22
© AFP 2023 / Angela Weiss

الممثلة الأمريكية جيسيكا شاستين تصل إلى حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

© AFP 2023 / Angela Weiss

الممثلة الأمريكية أماندا سيفريد تصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في في نيويورك، 1 مايو 2023.

الممثلة الأمريكية أماندا سيفريد تصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في في نيويورك، 1 مايو 2023. - سبوتنيك عربي
21/22
© AFP 2023 / Angela Weiss

الممثلة الأمريكية أماندا سيفريد تصل إلى 2023 Met Gala في متحف متروبوليتان للفنون في في نيويورك، 1 مايو 2023.

© AFP 2023 / Angela Weiss

عارضة الأزياء الإنجليزية كارين إلسون تصل حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

عارضة الأزياء الإنجليزية كارين إلسون تصل حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
22/22
© AFP 2023 / Angela Weiss

عارضة الأزياء الإنجليزية كارين إلسون تصل حفل Met Gala لعام 2023 في متحف متروبوليتان للفنون في 1 مايو 2023، في نيويورك.

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