https://sputnikarabic.ae/20230502/سوريا-تطالب-اليونيسيف-بإخراج-الجيش-الأمريكي-من-آلاف-المدارس-والجامعات-شرقي-البلاد-1076580918.html

سوريا تطالب "اليونيسيف" بإخراج الجيش الأمريكي من آلاف المدارس والجامعات شرقي البلاد

سوريا تطالب "اليونيسيف" بإخراج الجيش الأمريكي من آلاف المدارس والجامعات شرقي البلاد

طالبت سوريا منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بإخراج قوات الجيش الأمريكي من آلاف المدارس والكليات الجامعية التي تحتلها شرقي البلاد. 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T16:26+0000

2023-05-02T16:26+0000

2023-05-02T16:26+0000

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وخلال اجتماع مع نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ميو تيموتو، طالب محافظ الحسكة بضرورة قيام المنظمات الإنسانية والدولية وعلى رأسها منظمة "اليونسيف"، بالاستمرار بالضغط على جنود الاحتلال الأمريكي للخروج من المدارس والكليات الجامعية الحكومية السورية، ووقف تعديها على المشافي والمراكز الصحية التي أثرت سلباً على حياة الملايين من المدنيين.كما طالب المحافظ بدعم الجهود الروسية والسورية المشتركة، والتي نجحت خلال الفترة الماضية بإعادة تشغيل محطة "علوك" لمياه الشرب والتي تغذي مليون مدني سوري بمياه الشرب في محافظة الحسكة، وذلك لاستمرار الضخ.جاء ذلك خلال لقاء محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح، مع نائب المدير التنفيذي لـ"اليونيسف" في سوريا، ميو تيموتو، وبحثا فيه ممارسات الاحتلال الأمريكي ومجموعاته المسلحة التي تقوم باحتلال الآلاف من المدارس والمشافي، بالإضافة لواقع محطة مياه علوك وضرورة استمرار ضخ المياه فيها كونها المصدر الوحيد لمياه الشرب، وسبل دعم الجهود الحكومية في مشاريع قطاعي التربية والصحة.وقال محافظ الحسكة الدكتور لؤي صيوح، في تصريح لــ "سبوتنيك"، بأنه ناقش مع نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في سوريا، الياباني ميو تيموتو، بضرورة إدانة وإيقاف الممارسات اللاإنسانية التي يقوم بها الاحتلال الأمريكي والمجموعات المساحة الموالية له، من خلال تعديها واحتلالها للمدارس والجامعات وتدمير البنى التحتية وتحويلها إلى سجون ومعتقلات وحرمان الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم والتربية.إضافة لمحاولتهم عرقلة الجهود الحكومية في القطاعات الحيوية بالاستيلاء على المدارس ومشافي المحافظة، معرّضين أبناء المحافظة لمخاطر العطش والمرض وانتشار الأوبئة، بحسب المحافظ.وتابع صيوح بأنه طالب الممثل الأممي بضرورة العمل المشترك والضغط على الجانب الاحتلال التركي بإيقاف التعديات الحاصلة على خط كهرباء الدرباسية - علوك، وهو الخط الخاص بتغذية المحطة، حيث يتم تزويدها بكمية تصل إلى أكثر من 7 ميغاواط من الكهرباء لا تصل منها حالياً سوا 2 ميغا فقط نتيجة التعديات الجائرة على الخط من قبل المنظمات "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي.وأعرب عن استعداد المحافظة لتقديم كل ما يلزم لتسهيل مهمة المنظمة لتنفيذ الأنشطة والمشاريع الخاصة بدعم قطاعات التربية والصحة والمشاريع الأخرى المتعلقة بالصرف الصحي.من جانبه بيّن نائب المدير التنفيذي لليونيسف في سوريا، تيموتو، أن المنظمة ستتابع كل المواضيع التي تم طرحها، وستكرس جهودها على دعم القطاعات الصحية والتربوية، لافتًا إلى أنه يزور محافظة الحسكة لأول مرة وهو جديد في عمله في سوريا، حيث قام بجولة ميدانية على بعض المرافق الصحية وتحديدا المركز الطبي المحدث "اللؤلؤة" للاطلاع على الواقع ومعرفة احتياجات المراكز الأساسية.وخلال الاجتماع، أشار مديرو المؤسسات الحكومية في المحافظة إلى ضرورة زيادة الدعم المقدم لتنفيذ عدد من المشاريع وتأمين احتياجات أبناء المحافظة، ولا سيما من مياه الشرب ودراسة إمكانية تزويد مؤسسة المياه بمحطة تحلية وبكميات إضافية من مواد التعقيم ودعم المراكز الصحية بالمستلزمات.كما دعوا إلى الاستمرار في حملات اللقاح ضد الأوبئة، ودعم المركز الطبي المحدث من خلال تقديم الأجهزة والمعدات اللازمة والاستمرار في تجربة الغرف الصفية مسبقة الصنع واستأجر أبنية خاصة لتحويلها لمدارس لاستيعاب عدد الطلاب والتلاميذ الكبير.

https://sputnikarabic.ae/20230502/سوريا-والعراق-فتح-البوابة-الاقتصادية-البينية-على-مصراعيها-1076570279.html

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