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https://sputnikarabic.ae/20230502/مبابي-يسجل-هدفا-غريبا-مستغلا-خطأ-بشريا-فيديو-1076562539.html
مبابي يسجل هدفا غريبا مستغلا "خطأ بشريا"... فيديو
مبابي يسجل هدفا غريبا مستغلا "خطأ بشريا"... فيديو
خطف المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الأنظار، يوم الأحد، عندما خطف الكرة من أمام حارس مرمى فريق لوريان، مسجلا الهدف الأغرب في الدوري... 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T11:50+0000
2023-05-02T11:50+0000
مجتمع
رياضة
نادي الفيديو
مبابي
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وفي الدقيقة 29 من عمر المباراة، تسلل مبابي من خلف حارس مرمى لوريان بصورة ذكية، ليخطف الكرة من أمام الحارس يفون موفوجو، الذي اعتقد أن الحكم قد احتسبه خطأ، لكنه لم يحتسب أي شيء، ليضعها مبابي في المرمى الخالي من الحارس.وخسر فريق العاصمة المباراة بنتيجة 3-1.
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رياضة, نادي الفيديو, مبابي
رياضة, نادي الفيديو, مبابي

مبابي يسجل هدفا غريبا مستغلا "خطأ بشريا"... فيديو

11:50 GMT 02.05.2023
© Sputnik . Vladimir Pesnya /  / الانتقال إلى بنك الصورلاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي نال جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة
لاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي نال جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Sputnik . Vladimir Pesnya /
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خطف المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الأنظار، يوم الأحد، عندما خطف الكرة من أمام حارس مرمى فريق لوريان، مسجلا الهدف الأغرب في الدوري الفرنسي.
وفي الدقيقة 29 من عمر المباراة، تسلل مبابي من خلف حارس مرمى لوريان بصورة ذكية، ليخطف الكرة من أمام الحارس يفون موفوجو، الذي اعتقد أن الحكم قد احتسبه خطأ، لكنه لم يحتسب أي شيء، ليضعها مبابي في المرمى الخالي من الحارس.
وخسر فريق العاصمة المباراة بنتيجة 3-1.
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