عربي
https://sputnikarabic.ae/20230502/مصرع-3-أشخاص-في-حادث-تحطم-طائرة-صغيرة-في-كاليفورنيا-1076543882.html
مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة في كاليفورنيا
مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة في كاليفورنيا
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد تحطم طائرة صغيرة بعد ظهر الاثنين في منطقة مدينة بيغ بير في جنوب كاليفورنيا، وفقا لما ذكرته السلطات. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T04:45+0000
2023-05-02T04:45+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/11/1013311144_0:65:2228:1318_1920x0_80_0_0_472321d8d5c094f80eac0e572f24bba9.jpg
وقالت إدارة إطفاء مدينة بيغ بير إنه تم استدعاء رجال الإطفاء بعد سقوط طائرة في أرض خالية حوالي الساعة 2:02 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (22:02 بتوقيت غرينتش). وأشارت الإدارة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن الطواقم وصلت إلى مكان الحادث في حوالي ثلاث دقائق. وبينت الإدارة أن "الطواقم لاحظت لدى وصولها حدوث أضرار كبيرة بطائرة خاصة ذات محرك واحد، مع عدم مشاهدة دخان أو نيران واضحة"، مضيفة أنه "كان هناك ثلاثة أشخاص على متن الطائرة، وجميعهم ماتوا نتيجة لهذا الحادث". وأظهرت صورة نشرتها الإدارة حطام الطائرة متوضعا في أرض خالية خلف سور بالقرب من أحد الطرق. وهذا ثاني حادث تحطم طائرة صغيرة خلال ثلاثة أيام في جنوب كاليفورنيا. وكان طيارا قد لقي مصرعه بعد تحطم طائرة صغيرة ليلة السبت في منطقة جبلية في لوس أنجليس.
https://sputnikarabic.ae/20230501/طائرة-تكاد-تصطدم-برأس-رجل-لحظة-هبوطها-فيديو--1076527171.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/11/1013311144_192:0:2036:1383_1920x0_80_0_0_3fb0ae5e65285dfab032b6c7cfce4713.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة في كاليفورنيا

04:45 GMT 02.05.2023
© Sputnik . Sk rf / الانتقال إلى بنك الصورطائرة
طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
© Sputnik . Sk rf
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد تحطم طائرة صغيرة بعد ظهر الاثنين في منطقة مدينة بيغ بير في جنوب كاليفورنيا، وفقا لما ذكرته السلطات.
وقالت إدارة إطفاء مدينة بيغ بير إنه تم استدعاء رجال الإطفاء بعد سقوط طائرة في أرض خالية حوالي الساعة 2:02 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (22:02 بتوقيت غرينتش).
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
طائرة تكاد تصطدم برأس رجل لحظة هبوطها... فيديو
أمس, 14:51 GMT
وأشارت الإدارة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن الطواقم وصلت إلى مكان الحادث في حوالي ثلاث دقائق. وبينت الإدارة أن "الطواقم لاحظت لدى وصولها حدوث أضرار كبيرة بطائرة خاصة ذات محرك واحد، مع عدم مشاهدة دخان أو نيران واضحة"، مضيفة أنه "كان هناك ثلاثة أشخاص على متن الطائرة، وجميعهم ماتوا نتيجة لهذا الحادث".
وأظهرت صورة نشرتها الإدارة حطام الطائرة متوضعا في أرض خالية خلف سور بالقرب من أحد الطرق.
وهذا ثاني حادث تحطم طائرة صغيرة خلال ثلاثة أيام في جنوب كاليفورنيا. وكان طيارا قد لقي مصرعه بعد تحطم طائرة صغيرة ليلة السبت في منطقة جبلية في لوس أنجليس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Частично разрушенное здание районной администрации в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:27 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала