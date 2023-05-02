https://sputnikarabic.ae/20230502/مصرع-3-أشخاص-في-حادث-تحطم-طائرة-صغيرة-في-كاليفورنيا-1076543882.html
مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة في كاليفورنيا
مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة في كاليفورنيا
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد تحطم طائرة صغيرة بعد ظهر الاثنين في منطقة مدينة بيغ بير في جنوب كاليفورنيا، وفقا لما ذكرته السلطات. 02.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-02T04:45+0000
2023-05-02T04:45+0000
2023-05-02T04:45+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/11/1013311144_0:65:2228:1318_1920x0_80_0_0_472321d8d5c094f80eac0e572f24bba9.jpg
وقالت إدارة إطفاء مدينة بيغ بير إنه تم استدعاء رجال الإطفاء بعد سقوط طائرة في أرض خالية حوالي الساعة 2:02 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (22:02 بتوقيت غرينتش). وأشارت الإدارة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن الطواقم وصلت إلى مكان الحادث في حوالي ثلاث دقائق. وبينت الإدارة أن "الطواقم لاحظت لدى وصولها حدوث أضرار كبيرة بطائرة خاصة ذات محرك واحد، مع عدم مشاهدة دخان أو نيران واضحة"، مضيفة أنه "كان هناك ثلاثة أشخاص على متن الطائرة، وجميعهم ماتوا نتيجة لهذا الحادث". وأظهرت صورة نشرتها الإدارة حطام الطائرة متوضعا في أرض خالية خلف سور بالقرب من أحد الطرق. وهذا ثاني حادث تحطم طائرة صغيرة خلال ثلاثة أيام في جنوب كاليفورنيا. وكان طيارا قد لقي مصرعه بعد تحطم طائرة صغيرة ليلة السبت في منطقة جبلية في لوس أنجليس.
https://sputnikarabic.ae/20230501/طائرة-تكاد-تصطدم-برأس-رجل-لحظة-هبوطها-فيديو--1076527171.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/11/1013311144_192:0:2036:1383_1920x0_80_0_0_3fb0ae5e65285dfab032b6c7cfce4713.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة في كاليفورنيا
تابعنا عبر
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد تحطم طائرة صغيرة بعد ظهر الاثنين في منطقة مدينة بيغ بير في جنوب كاليفورنيا، وفقا لما ذكرته السلطات.
وقالت إدارة إطفاء مدينة بيغ بير إنه تم استدعاء رجال الإطفاء بعد سقوط طائرة في أرض خالية حوالي الساعة 2:02 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (22:02 بتوقيت غرينتش).
وأشارت الإدارة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن الطواقم وصلت إلى مكان الحادث في حوالي ثلاث دقائق. وبينت الإدارة أن "الطواقم لاحظت لدى وصولها حدوث أضرار كبيرة بطائرة خاصة ذات محرك واحد، مع عدم مشاهدة دخان أو نيران واضحة"، مضيفة أنه "كان هناك ثلاثة أشخاص على متن الطائرة، وجميعهم ماتوا نتيجة لهذا الحادث".
وأظهرت صورة نشرتها الإدارة حطام الطائرة متوضعا في أرض خالية خلف سور بالقرب من أحد الطرق.
وهذا ثاني حادث تحطم طائرة صغيرة خلال ثلاثة أيام في جنوب كاليفورنيا. وكان طيارا قد لقي مصرعه بعد تحطم طائرة صغيرة ليلة السبت في منطقة جبلية في لوس أنجليس.