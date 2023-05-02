https://sputnikarabic.ae/20230502/9-أعوام-على-فاجعة-أوديسا-جريمة-يخفيها-نظام-زيلينسكي-بسكب-دمائها-في-البحر-الأسود-1076512995.html

9 أعوام على فاجعة أوديسا... جريمة يخفيها نظام زيلينسكي بسكب دمائها في البحر الأسود

9 أعوام على فاجعة أوديسا... جريمة يخفيها نظام زيلينسكي بسكب دمائها في البحر الأسود

يصادف، اليوم الثلاثاء، الذكرى التاسعة لـ"محرقة أوديسا" المؤلمة، اليوم الذي يتذكره كثير من المواطنين في مدينة أوديسا، حيث اكتست المدينة لون البحر المطلة عليه... 02.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-02T07:00+0000

2023-05-02T07:00+0000

2023-05-02T07:24+0000

دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022

مأساة أوديسا

ثقافة

أخبار أوكرانيا

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ارتكب القوميون المتطرفون الأوكرانيون في أوديسا مجزرة حقيقية بحق الأشخاص الرافضين للانقلاب الذي حدث في كييف عام 2014، الأمر الذي جعل هذا اليوم (2 مايو/ أيار 2014) بمثابة ذكرى سوداء مظلمة بالنسبة للكثيرين ممن عاشوا ذلك الحدث المؤلم، الذي تحاول سلطات كييف، ومن خلفها داعميها وأباطرة إعلامهم، إخفاءها عن العالم، وطمس حقيقة ما حدث في ذلك اليوم الحزين الذي سالت فيه دماء المواطنين وسكبت في البحر الأسود.ونظمت حركة "كوليكوفو بولي" عددا من المظاهرات الاحتجاجية في أوديسا على خلفية الانقلاب الذي عارضه الكثيرون، لكن أصوات المواطنين وآراءهم لم ترق للسطات التي حاولت قمع وحجب أي رأي آخر وطمس جميع الحقائق. ماذا حدث في ذلك اليوم الأسود؟في ذلك اليوم وقبل تسع سنوات، وتحديدا في 2 مايو 2014، ذلك التاريخ الذي سيظل شاهدا على أحلك الصفحات في الذاكرة الإنسانية، حاول المئات من الشجعان الرافضين للانقلاب الذي حدث في أوكرانيا، التحصن في دار النقابات العمالية في أوديسا بعد مطاردة النازيين الجدد لهم في الشوارع.بداية، حاصر القوميون المتطرفون الأوكرانيون (النازيون الجدد) المدنيين في دار النقابات بعد مطارتهم في الشوارع لساعات، وأشعلوا النار في جميع الطوابق والمخارج.ملثمون حرقوا دار النقابات ونكلوا بالأبرياء إزاء قدوم أعداد كبيرة من المتطرفين والمشاغبين، قرر المدافعون عن مخيم كوليكوفو بولي اللجوء إلى دار النقابات المطلة على ساحة كوليكوفو بولي ليواصلوا دفاعهم هناك.وفي مساء نفس اليوم (2/5/2014)، أتى المشاغبون إلى ساحة كوليكوفو بولي ليبدأوا مهاجمة الخيم وإضرام النار فيها. وتسللت 5 عناصر متطرفة إلى دار النقابات.ويذكر أحد أعضاء الحركة المناوئة لانقلاب كييف، أوليغ موزيكا، أنه اتصل بزوجته ليودعها.وحاول الموجودون في المبنى المحترق إنقاذ أنفسهم من خلال القفز من طوابقه. واعتدى المتطرفون على الناجين بالضرب المبرح.ويقول أليكسي ألبو، عضو المجلس التشريعي المحلي، إن المتطرفين اعتدوا على الذين تمكنوا من مغادرة المبنى المحترق، وإنه نجا بعدما غطّاه اثنان من رجال الشرطة بدرعيهما.التحقيقات الطبية... سرية وغموض بهدف محي الحقيقة تظل التقارير الرسمية حول أسباب وفاة ضحايا الحريق في دار النقابات محاطة بالسرية، بينما تؤكد التحقيقات الطبية أن الناجين تعرضوا إلى الاعتداء بالضرب المبرح.المحاكمةألقت النيابة العامة الأوكرانية المسؤولية عن أحداث الثاني من مايو على عاتق 20 شخصا من أعضاء حركة "كوليكوفو بولي"، وأحالت "المتهمين" إلى المحاكمة.واستمرت المحاكمة ثلاث سنوات ونصف.والواقع أن المحققين لم يجدوا المسؤولين الحقيقيين عن فاجعة أوديسا.هل نجا من تلك المجزرة أحد؟هل عوقب مرتكبو تلك المجزرة؟إلى الآن لم يتم تقديم مرتكبي تلك المجزرة إلى العدالة، ودعت موسكو مرارا وتكررا المجتمع الدولي إلى العمل لدفع كييف نحو إجراء تحقيق دقيق بشأن حادثة حرق مبنى النقابات في أوديسا، ولكن نظام كييف لم يقم بأي "خطوات ملموسة" في هذا الشأن.

https://sputnikarabic.ae/20220504/مأساة-2-مايو-في-أوديسا-1061846932.html

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