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https://sputnikarabic.ae/20230503/الأب-الروحي-للذكاء-الاصطناعي-يستقيل-من-غوغل-1076615022.html
"الأب الروحي" للذكاء الاصطناعي يستقيل من "غوغل"
"الأب الروحي" للذكاء الاصطناعي يستقيل من "غوغل"
ترك عالم الكمبيوتر، جيفري هينتون الملقب بـ "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي"، وظيفته في شركة "غوغل" للتحدث علنا عن مخاطر التكنولوجيا. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T11:31+0000
2023-05-03T11:31+0000
منوعات
شركة غوغل
استقالات
ذكاء اصطناعي
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وقال هينتون، الذي ابتكر تقنية أساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن التقدم المحرز في هذا المجال يشكل "مخاطر عميقة على المجتمع والإنسانية".وأكد هينتون أن المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا تدفع الشركات إلى إطلاق تقنيات ذكاء اصطناعي جديدة بسرعات خطيرة، وتخاطر بالوظائف وتنشر معلومات مضللة.وتابع: "من الصعب أن ترى كيف يمكنك منع الجهات الفاعلة السيئة من استخدامها لأشياء سيئة".في عام 2022، بدأت "غوغل" و OpenAI - الشركة الناشئة وراء برنامج Chatbot ChatGPT المشهورة بالذكاء الاصطناعي، في بناء أنظمة تستخدم كميات أكبر بكثير من البيانات المستخدمة سابقًا.
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منوعات, شركة غوغل, استقالات, ذكاء اصطناعي
منوعات, شركة غوغل, استقالات, ذكاء اصطناعي

"الأب الروحي" للذكاء الاصطناعي يستقيل من "غوغل"

11:31 GMT 03.05.2023
© Photo / unsplash/Possessed Photographyروبوت يعزف على بيانو
روبوت يعزف على بيانو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Photo / unsplash/Possessed Photography
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ترك عالم الكمبيوتر، جيفري هينتون الملقب بـ "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي"، وظيفته في شركة "غوغل" للتحدث علنا عن مخاطر التكنولوجيا.
وقال هينتون، الذي ابتكر تقنية أساسية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن التقدم المحرز في هذا المجال يشكل "مخاطر عميقة على المجتمع والإنسانية".

وأضاف: "انظر كيف كان الأمر قبل خمس سنوات وكيف هو الآن"، مضيفا: "خذ الفرق وانشره للأمام. هذا مخيف".

وأكد هينتون أن المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا تدفع الشركات إلى إطلاق تقنيات ذكاء اصطناعي جديدة بسرعات خطيرة، وتخاطر بالوظائف وتنشر معلومات مضللة.
وتابع: "من الصعب أن ترى كيف يمكنك منع الجهات الفاعلة السيئة من استخدامها لأشياء سيئة".
في عام 2022، بدأت "غوغل" و OpenAI - الشركة الناشئة وراء برنامج Chatbot ChatGPT المشهورة بالذكاء الاصطناعي، في بناء أنظمة تستخدم كميات أكبر بكثير من البيانات المستخدمة سابقًا.
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