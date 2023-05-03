https://sputnikarabic.ae/20230503/الجيش-السوداني-يجدد-دعوته-لأفراد-الدعم-السريع-بتسليم-أنفسهم-والاستفادة-من-العفو-1076590905.html

الجيش السوداني يجدد دعوته لأفراد الدعم السريع بتسليم أنفسهم والاستفادة من العفو

الجيش السوداني يجدد دعوته لأفراد الدعم السريع بتسليم أنفسهم والاستفادة من العفو

جدد الجيش السوداني دعوته لأفراد الدعم السريع بالاستفادة من عفو القائد العام، وتسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية في جميع أنحاء البلاد. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T05:47+0000

2023-05-03T05:47+0000

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وذكر الجيش السوداني، في بيان مساء أمس الثلاثاء، أن "السفير الهندي، أبلغ أنه تم اقتحام السفارة ونهبها واستباحتها تماما وسرقة بعض ممتلكات السفارة من قبل المتمردين، بما فيها سيارة برادو".وأضاف أن ذلك يأتي في إطار اعتداءات قوات الدعم السريع المتمردة المتكررة على البعثات الدبلوماسية في البلاد، حسب تعبيره.وأوضح البيان أن "أعمال كسر ونهب البنوك من قبل المتمردين مستمرة، كما قاموا بكسر ونهب العديد من المحلات التجارية في منطقة محيط استاد الهلال في أم درمان، كما قاموا بنهب وقود من طلمبة مخطط اللؤلؤة".وفيما يتعلق بالموقف الميداني، أكد الجيش أنه "مستقر في جميع أنحاء البلاد، عدا اشتباكات متقطعة مع المليشيا المتمردة في أجزاء من العاصمة نتيجة لخروقاتها المستمرة للهدنة المعلنة".كما جدد الجيش دعوته لأفراد قوات الدعم السريع بالاستفادة من عفو القائد العام وتسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية في جميع أنحاء السودان.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد وافقا على هدنة لأغراض إنسانية مساء يوم الأحد الماضي، لمدة 72 ساعة، لكن حسب متابعات مراسل وكالة "سبوتنيك"، استمرت الاشتباك بين طرفي النزاع بالأسلحة المتوسطة والثقيلة طيلة أيام الهدنة.

https://sputnikarabic.ae/20230502/الجيش-السوداني-لـسبوتنيك-المشاورات-المحتملة-مع-الدعم-السريع-قد-تنعقد-في-جدة-1076581560.html

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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار