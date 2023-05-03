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https://sputnikarabic.ae/20230503/الخارجية-الإيرانية-زيارة-رئيسي-لدمشق-تجسد-نجاح-دبلوماسية-الحكومة-في-التكامل-الإقليمي-1076591860.html
الخارجية الإيرانية: زيارة رئيسي لدمشق تجسد نجاح دبلوماسية الحكومة في التكامل الإقليمي
الخارجية الإيرانية: زيارة رئيسي لدمشق تجسد نجاح دبلوماسية الحكومة في التكامل الإقليمي
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى سوريا، نجاح لدبلوماسية الحكومة في استكمال عملية... 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T06:23+0000
2023-05-03T06:23+0000
العالم
الرئيس الإيراني
زيارة
أخبار سوريا اليوم
حسين أمير عبد اللهيان
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وكتب عبداللهيان، في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، أرفقه بصورة للحديث بين بشار الأسد والشهيد قاسم سليماني: "سأغادر قريبا إلى سوريا مع الدكتور رئيسي. أهمية هذه الزيارة، إلى جانب الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، تبين تجسيد انتصار الإرادة السياسية للمقاومة ونجاح دبلوماسية الحكومة في استكمال عملية التكامل الإقليمي".ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، إلى دمشق تلبية لدعوة رسمية من الرئيس السوري بشار الأسد، وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا بعد 13 عامًا. وخلال زيارته إلى سوريا التي تستغرق يومين، سيناقش الرئيس الإيراني رئيسي والوفد المرافق له سبل تعزيز وتقوية العلاقات السياسية وتوسيع التعاون الاقتصادي مع كبار المسؤولين السوريين، كما سيحضر اجتماعا مشتركا بين رجال الأعمال الإيرانيين والسوريين.
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العالم, الرئيس الإيراني, زيارة, أخبار سوريا اليوم, حسين أمير عبد اللهيان
العالم, الرئيس الإيراني, زيارة, أخبار سوريا اليوم, حسين أمير عبد اللهيان

الخارجية الإيرانية: زيارة رئيسي لدمشق تجسد نجاح دبلوماسية الحكومة في التكامل الإقليمي

06:23 GMT 03.05.2023
© AFP 2023 / HANDOUTوصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سمرقند في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 14سبتمبر 2022
وصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سمرقند في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 14سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى سوريا، نجاح لدبلوماسية الحكومة في استكمال عملية التكامل الإقليمي.
وكتب عبداللهيان، في منشور عبر حسابه على موقع "تويتر"، أرفقه بصورة للحديث بين بشار الأسد والشهيد قاسم سليماني: "سأغادر قريبا إلى سوريا مع الدكتور رئيسي. أهمية هذه الزيارة، إلى جانب الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، تبين تجسيد انتصار الإرادة السياسية للمقاومة ونجاح دبلوماسية الحكومة في استكمال عملية التكامل الإقليمي".
ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، إلى دمشق تلبية لدعوة رسمية من الرئيس السوري بشار الأسد، وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا بعد 13 عامًا. وخلال زيارته إلى سوريا التي تستغرق يومين، سيناقش الرئيس الإيراني رئيسي والوفد المرافق له سبل تعزيز وتقوية العلاقات السياسية وتوسيع التعاون الاقتصادي مع كبار المسؤولين السوريين، كما سيحضر اجتماعا مشتركا بين رجال الأعمال الإيرانيين والسوريين.
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