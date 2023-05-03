عربي
https://sputnikarabic.ae/20230503/الخارجية-السعودية-تعرض-مبنى-الملحقية-الثقافية-في-السودان-للتخريب-والنهب-1076591548.html
الخارجية السعودية: تعرض مبنى الملحقية الثقافية في السودان للتخريب والنهب
الخارجية السعودية: تعرض مبنى الملحقية الثقافية في السودان للتخريب والنهب
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان تعرض إلى عمليات تخريب ونهب من قبل مجموعة مسلحة. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T06:11+0000
2023-05-03T06:11+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار السودان اليوم
اتفاق السودان
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072824080_0:121:2803:1698_1920x0_80_0_0_ebfa7e15fde5bee4c2952cd78df0bf3b.jpg
وقالت الوزارة في بيان، أنه تم تخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.واستنكرت الوزارة في البيان بأشد العبارات، اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.‌كما جددت الوزارة دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.ويتبادل الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الاشتباكات بينهما في 15 أبريل/ نيسان الماضي، الاتهامات بالهجوم على المقار الدبلوماسية في البلاد.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد وافقا على هدنة لأغراض إنسانية مساء يوم الأحد الماضي، لمدة 72 ساعة، لكن حسب متابعات مراسل وكالة "سبوتنيك"، استمرت الاشتباكات بين طرفي النزاع بالأسلحة المتوسطة والثقيلة طيلة أيام الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20230502/ما-حدود-الدور-السعودي-الرامي-لإنهاء-الحرب-في-السودان؟-1076568324.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072824080_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_afb22d464c4a6891cf1b493efac0232e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

الخارجية السعودية: تعرض مبنى الملحقية الثقافية في السودان للتخريب والنهب

06:11 GMT 03.05.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان تعرض إلى عمليات تخريب ونهب من قبل مجموعة مسلحة.
وقالت الوزارة في بيان، أنه تم تخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.
واستنكرت الوزارة في البيان بأشد العبارات، اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.
‌كما جددت الوزارة دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.
ما حدود الدور السعودي الرامي لإنهاء الحرب في السودان؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
راديو
ما حدود الدور السعودي الرامي لإنهاء الحرب في السودان؟
أمس, 13:24 GMT
ويتبادل الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الاشتباكات بينهما في 15 أبريل/ نيسان الماضي، الاتهامات بالهجوم على المقار الدبلوماسية في البلاد.
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد وافقا على هدنة لأغراض إنسانية مساء يوم الأحد الماضي، لمدة 72 ساعة، لكن حسب متابعات مراسل وكالة "سبوتنيك"، استمرت الاشتباكات بين طرفي النزاع بالأسلحة المتوسطة والثقيلة طيلة أيام الهدنة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:08 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала