https://sputnikarabic.ae/20230503/الخارجية-السعودية-تعرض-مبنى-الملحقية-الثقافية-في-السودان-للتخريب-والنهب-1076591548.html
الخارجية السعودية: تعرض مبنى الملحقية الثقافية في السودان للتخريب والنهب
الخارجية السعودية: تعرض مبنى الملحقية الثقافية في السودان للتخريب والنهب
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان تعرض إلى عمليات تخريب ونهب من قبل مجموعة مسلحة. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T06:11+0000
2023-05-03T06:11+0000
2023-05-03T06:11+0000
السعودية
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وقالت الوزارة في بيان، أنه تم تخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.واستنكرت الوزارة في البيان بأشد العبارات، اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.كما جددت الوزارة دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.ويتبادل الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الاشتباكات بينهما في 15 أبريل/ نيسان الماضي، الاتهامات بالهجوم على المقار الدبلوماسية في البلاد.وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد وافقا على هدنة لأغراض إنسانية مساء يوم الأحد الماضي، لمدة 72 ساعة، لكن حسب متابعات مراسل وكالة "سبوتنيك"، استمرت الاشتباكات بين طرفي النزاع بالأسلحة المتوسطة والثقيلة طيلة أيام الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20230502/ما-حدود-الدور-السعودي-الرامي-لإنهاء-الحرب-في-السودان؟-1076568324.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الخارجية السعودية: تعرض مبنى الملحقية الثقافية في السودان للتخريب والنهب
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان تعرض إلى عمليات تخريب ونهب من قبل مجموعة مسلحة.
وقالت الوزارة في بيان، أنه تم تخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.
واستنكرت الوزارة في البيان بأشد العبارات، اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم
، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.
كما جددت الوزارة دعوة المملكة
إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.
ويتبادل الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الاشتباكات بينهما في 15 أبريل/ نيسان الماضي، الاتهامات بالهجوم على المقار الدبلوماسية في البلاد.
وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد وافقا على هدنة لأغراض إنسانية مساء يوم الأحد الماضي، لمدة 72 ساعة، لكن حسب متابعات مراسل وكالة "سبوتنيك
"، استمرت الاشتباكات بين طرفي النزاع بالأسلحة المتوسطة والثقيلة طيلة أيام الهدنة.