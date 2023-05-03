https://sputnikarabic.ae/20230503/داعية-يثير-الجدل-أقنعت-زوجتي-بخلع-الحجاب-لأنه-ليس-فرضا-فيديو-1076596209.html
داعية يثير الجدل: أقنعت زوجتي بخلع الحجاب لأنه ليس فرضا... فيديو
داعية يثير الجدل: أقنعت زوجتي بخلع الحجاب لأنه ليس فرضا... فيديو
أثار داعية تونسي جدلا واسعا بتصريح أشار فيه إلى أنه أقنع زوجته بخلع الحجاب بعدما تأكد من عدم وجوبه. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T08:06+0000
2023-05-03T08:06+0000
2023-05-03T08:06+0000
مجتمع
العالم العربي
جدل
داعية إسلامي
حجاب
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وقال الشيخ محمد بن حمودة، خلال برنامج بث على قناة "التاسعة" التلفزيونية التونسية، إنه كان يحب أن ترتدي أمه وأخته وابنته الحجاب، ولكنه بعد أن بحث في الآيات والأحاديث، اقتنع بأن الحجاب لباس عادي وليس فرضا.وأضاف بن حمودة أن الحجاب ليس لديه علاقة بالحلال والحرام، وأنه ليس هناك من اعترضه في الشارع وسأله لماذا خلعت زوجته الحجاب وهو شيخ داعية.لكن وبعد أن تعرض لحملة من الانتقادات، اعتذر وكتب "عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “كلُّ بني آدم خَطَّاءٌ، وخير الخطائين التوابون".
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العالم العربي, جدل, داعية إسلامي, حجاب
العالم العربي, جدل, داعية إسلامي, حجاب
داعية يثير الجدل: أقنعت زوجتي بخلع الحجاب لأنه ليس فرضا... فيديو
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أثار داعية تونسي جدلا واسعا بتصريح أشار فيه إلى أنه أقنع زوجته بخلع الحجاب بعدما تأكد من عدم وجوبه.
وقال الشيخ محمد بن حمودة، خلال برنامج بث على قناة "التاسعة" التلفزيونية التونسية، إنه كان يحب أن ترتدي أمه وأخته وابنته الحجاب، ولكنه بعد أن بحث في الآيات والأحاديث، اقتنع بأن الحجاب لباس عادي وليس فرضا.
وأضاف بن حمودة أن الحجاب ليس لديه علاقة بالحلال والحرام، وأنه ليس هناك من اعترضه في الشارع وسأله لماذا خلعت زوجته الحجاب وهو شيخ داعية.
لكن وبعد أن تعرض لحملة من الانتقادات، اعتذر وكتب "عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “كلُّ بني آدم خَطَّاءٌ، وخير الخطائين التوابون".