https://sputnikarabic.ae/20230503/رئيس-أوسيتيا-الجنوبية-الجمهورية-كانت-وما-زالت-جزءا-من-العالم-الروسي-1076587902.html

رئيس أوسيتيا الجنوبية: الجمهورية كانت وما زالت جزءا من العالم الروسي

رئيس أوسيتيا الجنوبية: الجمهورية كانت وما زالت جزءا من العالم الروسي

قال رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، آلان غاغلويف، يوم الثلاثاء، إن أوسيتيا الجنوبية كانت وما زالت جزءًا من العالم الروسي. 03.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-03T00:27+0000

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وصرح غاغلويف، خلال لقاءه برئيس داغستان، سيرجي ميليكوف، في معرض الاستثمار القوقازي "مينفوديكسبو": "نحن مرتبطون تاريخيًا بالاتحاد الروسي، ونرى مستقبلنا المتطور مرتبطًا بالاتحاد الروسي لأننا دائمًا ما اعتبرنا أنفسنا جزءًا من العالم الروسي".وأضاف: "قبل الاحتفال الكبير بيوم النصر على الفاشية، يجب القول بحزن إلى أننا ندافع اليوم مجددًا عن نفس القيم التي كنا ندافع عنها في عام 1945. لا شك في أننا سنبني حياة سلمية ونطور علاقات وثيقة مع الجمهوريات الأخوية قريبًا".وأشاد الرئيس بأن "أبناء أوسيتيا الجنوبية وداغستان الكرام يدافعون جنبًا إلى جنب في منطقة الحرب الشرقية عن التاريخ المشترك والمستقبل المشرق للأجيال الصغيرة".كما أعرب غاغلويف عن شكره لميليكوف، حيث تذكر أن جنودًا من داغستان المتعددة الجنسيات دافعوا جنبًا إلى جنب مع المدافعين الأوسيتيين عن استقلال أوسيتيا الجنوبية في عام 2008.وأشار إلى أن داغستان قدمت مساعدة إنسانية كبيرة لأوسيتيا الجنوبية، مضيفا: "لن ننسى ذلك أبدًا. شكرا لكم على الدعم. من الرمزي أن نلتقي على منصة القوقاز ونناقش الإمكانات الاقتصادية لجمهوريتنا. نحن مستعدون لمزيد من التطور بين بلدينا".يشار إلى أن معرض الاستثمار القوقازي يقام في الفترة ما بين 3-4 مايو/أيار في مركز المعارض "مينفوديكسبو" في منتجع مينيرالني فودي الروسي. وبدأ يوم الافتتاح في 2 مايو/أيار، وسيكون الموضوع الرئيسي للمعرض هو الإمكانات الاستثمارية لشمال القوقاز.

https://sputnikarabic.ae/20220511/رئيس-أوسيتيا-الجنوبية-الجديد-نحن-مستعدون-للانضمام-إلى-روسيا-في-الوقت-المناسب-1062090014.html

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أوسيتيا الجنوبية, أخبار أوسيتيا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم