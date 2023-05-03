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https://sputnikarabic.ae/20230503/في-حادثة-أثارت-استياء-الكثيرين-فتاتان-تضحكان-في-جنازة-فنان-مصري-1076594804.html
في حادثة أثارت استياء الكثيرين... فتاتان تضحكان في جنازة فنان مصري
في حادثة أثارت استياء الكثيرين... فتاتان تضحكان في جنازة فنان مصري
فتحت نقابة الفنانين المصريين تحقيقا في صورة فتاتين تضحكان في جنازة الفنان المصري مصطفى درويش، والتي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T07:43+0000
2023-05-03T07:43+0000
مجتمع
العالم العربي
فتح تحقيق
ضحك
جنازة
مصر
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وأصدر مكتب شعبة المصورين الصحفيين بيانا بشأن الصورة، جاء فيه: "إذ تنعي شعبة المصورين في نقابة الصحفيين وفاة الراحل مصطفى درويش، تود أن تؤكد على احترامها لآداب وأخلاقيات المهنة".وأضاف: "ينعقد مكتب الشعبة لمعرفة ملابسات الموقف والتحقيق في هذه الواقعة، للوقوف على حقيقة الصورة والوصول لأصحابها ومعرفة إذا كانوا يعملون في المجال الصحفي من عدمه وعرض نتائج ذلك على مجلس النقابة".وظهرت الفتاتان اللتان كان يُعتقد أنهما صحفيتان، وهما تلتقطان الصور وتضحكان في جنازة درويش، الذي وافته المنية قبل يومين بسكتة قلبية.
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العالم العربي, فتح تحقيق, ضحك, جنازة, مصر
العالم العربي, فتح تحقيق, ضحك, جنازة, مصر

في حادثة أثارت استياء الكثيرين... فتاتان تضحكان في جنازة فنان مصري

07:43 GMT 03.05.2023
© AP Photo / Nariman El-Moftyمحكمة مصرية في محافظة الجيزة
محكمة مصرية في محافظة الجيزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
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فتحت نقابة الفنانين المصريين تحقيقا في صورة فتاتين تضحكان في جنازة الفنان المصري مصطفى درويش، والتي أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدر مكتب شعبة المصورين الصحفيين بيانا بشأن الصورة، جاء فيه: "إذ تنعي شعبة المصورين في نقابة الصحفيين وفاة الراحل مصطفى درويش، تود أن تؤكد على احترامها لآداب وأخلاقيات المهنة".

تابع البيان: "بعد التحري، وجدنا أن هاتين الفتاتين ليستا منضمتين إلى شعبة المصورين في نقابة الصحفيين، وأن المصورين الصحفيين لديهم من الأخلاقيات وآداب المهنة التي تحثهم في هذه المواقف على احترام مشاعر الناس وخصوصيتهم واحترامهم لحرمة الميت".

وأضاف: "ينعقد مكتب الشعبة لمعرفة ملابسات الموقف والتحقيق في هذه الواقعة، للوقوف على حقيقة الصورة والوصول لأصحابها ومعرفة إذا كانوا يعملون في المجال الصحفي من عدمه وعرض نتائج ذلك على مجلس النقابة".
وظهرت الفتاتان اللتان كان يُعتقد أنهما صحفيتان، وهما تلتقطان الصور وتضحكان في جنازة درويش، الذي وافته المنية قبل يومين بسكتة قلبية.
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