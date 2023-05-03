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https://sputnikarabic.ae/20230503/مسؤول-إيراني-الصهاينة-يواجهون-تحديات-كثيرة-والمنطقة-تتغير-لصالح-المقاومة-1076598101.html
مسؤول إيراني: "الصهاينة" يواجهون تحديات كثيرة والمنطقة تتغير لصالح المقاومة
مسؤول إيراني: "الصهاينة" يواجهون تحديات كثيرة والمنطقة تتغير لصالح المقاومة
قال مسؤول إيراني إن التغييرات التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي لصالح المقاومة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواجه تحديات كثيرة. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T08:51+0000
2023-05-03T08:51+0000
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وأوضح العميد رمضان شريف، رئيس لجنة الانتفاضة والقدس في مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي في إيران، أن ما وصفه بـ "جبهة الاستكبار في العلاقات الدولية" أصبحت ضعيفة، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء.وتابع: "الكيان الصهيوني يواجه تحديات ومشاكل عديدة في الداخل وفي العلاقات الدولية أيضا".ولفت أن من وصفهم بـ "الحماة الدوليين لهذا الكيان" يقرون بضعفه وانهياره، مشيرا إلى أن تصريحات متكررة بهذا الشأن ترد على لسان "الخبراء الصهاينة".واستطرد: "كل هذا يدل على أن هناك مشاكل متعددة وأن ما يحدث من تغيير يصب في مصلحة المقاومة".يذكر أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي وصل إلى دمشق، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، ومن المقرر أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إبراهيم-رئيسي-إسرائيل-لن-تصمد-للحظات-أمام-أي-هجوم-إيراني-1076590734.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مسؤول إيراني: "الصهاينة" يواجهون تحديات كثيرة والمنطقة تتغير لصالح المقاومة

08:51 GMT 03.05.2023
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
© Sputnik . Ronald Zak
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قال مسؤول إيراني إن التغييرات التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي لصالح المقاومة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواجه تحديات كثيرة.
وأوضح العميد رمضان شريف، رئيس لجنة الانتفاضة والقدس في مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي في إيران، أن ما وصفه بـ "جبهة الاستكبار في العلاقات الدولية" أصبحت ضعيفة، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء.
وتابع: "الكيان الصهيوني يواجه تحديات ومشاكل عديدة في الداخل وفي العلاقات الدولية أيضا".
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
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05:40 GMT
ولفت أن من وصفهم بـ "الحماة الدوليين لهذا الكيان" يقرون بضعفه وانهياره، مشيرا إلى أن تصريحات متكررة بهذا الشأن ترد على لسان "الخبراء الصهاينة".
واستطرد: "كل هذا يدل على أن هناك مشاكل متعددة وأن ما يحدث من تغيير يصب في مصلحة المقاومة".
يذكر أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي وصل إلى دمشق، اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، ومن المقرر أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات.
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